Trio für vorgetäuschten Geldraub angeklagt: Teil der Beute fehlt

128.000 Euro Beute fehlen immer noch

Laut Anklage übergab die 51-jährige Frau noch am Abend des Tattages in einer Tasche über 800.000 Euro an einen unbeteiligten Zeugen, der sich in der Folge bei der Polizei meldete. Rund 86.000 Euro wurden bei den Verdächtigen sichergestellt.

Außerdem konnte die Polizei den größten Teil der Beute an anderen Orten finden. Über 800.000 Euro wurden in mehreren Wohnungen entdeckt. Das Geld hatten die mutmaßlichen Täter bei unbeteiligten Personen versteckt, die davon aber keine Ahnung hatten und auch nicht an der Tat beteiligt waren, so die Polizei. Doch noch immer fehlen rund 128.000 Euro der Beute.

Das Landgericht Regensburg muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Eine Sprecherin des Gerichts hat auf Anfrage den Eingang der Anklageschrift bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg weist darauf hin, dass für sämtliche Angeschuldigte die Unschuldsvermutung gilt.