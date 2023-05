Geldtransporter-"Überfall": Beute fast vollständig wieder da

Die Polizei hat jetzt den größten Teil der Beute sicherstellen können, die im April bei einem vorgetäuschten Überfall auf einen Geldtransporter in Cham gestohlen worden war. Das hat das Polizeipräsidium Oberpfalz bekannt gegeben. Es handelt sich um über 800.000 Euro.

Beute bei unbeteiligten Personen versteckt

Das Geld hatten die mutmaßlichen Täter bei unbeteiligten Personen versteckt, die davon aber keine Ahnung hatten und auch nicht an der Tat beteiligt waren, so die Polizei. Insgesamt war bei dem Überfall über eine Millionen Euro aus einem Geldtransporter verschwunden.

Einen Teil des Geldes hatte die Polizei bereits in den Wohnungen der drei Tatverdächtigen, die knapp zwei Wochen nach dem Überfall festgenommen wurden, entdeckt. Der größte Teil der Beute war aber zunächst verschwunden.

Fahrer des Geldtransporters hatte Überfall vorgetäuscht

Nun ist fast die gesamte Summe wieder da, so die Polizei. Der Überfall, der am 17. April auf einem Supermarkt-Parkplatz in Cham stattgefunden hatte, war nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei nur vorgetäuscht. Der 55-jährige Fahrer des Transporters soll das Geld selbst entwendet haben, als seine Kollegen gerade nicht im Wagen waren. Im Anschluss soll er die Beute seiner Lebensgefährtin und deren Tochter übergeben haben. Alle drei kamen in U-Haft.