Toter nach Messerattacke am Stachus in München

Am Münchner Stachus hat sich heute Morgen ein Messerangriff ereignet, in dessen Folge ein Mensch verstorben ist. Das gab die Münchner Polizei bekannt. Demnach wurde ein Mann am Sonntagmorgen gegen 6:00 Uhr im Bereich des Kaufhauses GALERIA am Karlsplatz mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt.

Rettungsversuch in der Klinik

Ersten Ermittlungen zufolge war es auf dem Stachus heute Früh gegen 6.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Schwerverletzte, der niedergestochen worden war, wurde noch ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht gerettet werden.

Mehrere Tatverdächtige auf der Flucht

Mehrere Tatverdächtige konnten flüchten. Aktuell laufen laut einem Polizeisprecher noch Spurensicherungsarbeiten am Tatort.