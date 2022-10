Todesfall Hanna: Jogger als Zeuge gesucht

Im Zusammenhang mit dem Tod der 23-jährigen Hanna in Aschau im oberbayerischen Landkreis Rosenheim sucht die Polizei nun nach einem Jogger. Wie das zuständige Polizeipräsidium mitteilte, habe man "von einem unbekannten Jogger erfahren, der im Fall Hanna vielleicht weiterhelfen könnte". Er sei "frühmorgens durch Aschau gelaufen".

Unbekannter Jogger soll sich bei Polizei melden

Der Mann sei am 3. Oktober zwischen zwei und drei Uhr im Bereich der Kampenwandstraße und dem Parkplatz der Festhalle in Aschau im Chiemgau unterwegs gewesen. Der Jogger soll laut Polizei zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, er habe eine Stirnlampe getragen. Die Polizei in Rosenheim bittet den Unbekannten darum, sich in einer Dienststelle zu melden. Er wird dringend als Zeuge gebraucht.

Ungeklärt: Wem gehört die gefundene Armbanduhr?

Außerdem wird nach wie vor nach dem Besitzer oder der Besitzerin einer aufgefundenen Armbanduhr gesucht. Die Uhr wurde in einem Bachlauf neben dem Parkplatz an der Talstation der Kampenwandbahn entdeckt. Ganz in der Nähe war zuvor ein Ring gefunden worden, den die 23-Jährige Hanna getragen hatte.

Bereits 150 Zeugenvernehmungen

Bis heute sind bei der Sonderkommission "Club" 287 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Rund 150 Personen wurden als Zeugen vernommen.

Die Studentin war Anfang Oktober nach dem Discobesuch nicht nach Hause gekommen. Stunden später entdeckte ein Passant ihre Leiche in der Prien. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Auch mehr als zwei Wochen nach dem Verbrechen gab es keine Festnahmen.

Mit Material von dpa