Tittling und Aidenbach im Kreis Passau suchen Bürgermeister

Im Landkreis Passau finden am Sonntag zwei Bürgermeisterwahlen statt. In Tittling stehen zwei Kandidaten für CSU und Freie Wähler zur Wahl. In Aidenbach gibt es nur einen Bewerber.