Herzattacke: Bürgermeister von Aidenbach ist tot

15 Jahre Bürgermeister

Obermeier sei bis zuletzt voller Energie und Tatendrang gewesen, so Grabler. Der Verstorbene habe sich in seiner 15-jährigen Amtszeit um die Marktgemeinde sehr verdient gemacht. Gerade die Themen Städteentwicklung und Bildung seien Obermeier am Herzen gelegen. Einrichtungen wie das neue Hallenbad seien seinem Engagement zu verdanken.

Kämpfer gegen Bürokratie

Karl Obermeier war seit 2020 auch Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Passau. Zuletzt hatte er mit einem Vorstoß gegen den "Bürokratie-Wahnsinn" in Bayern überregional Schlagzeilen gemacht. Unter anderem schrieb er im Namen mehrerer Bürgermeister einen Brandbrief an Markus Söder (CSU) und traf sich in der Sache auch mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten.

In Aidenbach findet derzeit das Historische Freilichtspiel um die Bauernschlacht im Jahr 1706 statt. Ob die Festspiele weitergehen, werde derzeit noch besprochen, so Robert Grabler.