Tirol plant im 1. Halbjahr 2023 an 24 Tagen Blockabfertigung

Tirol wird auch im kommenden Jahr auf der Inntalautobahn am Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein zur Lkw-Blockabfertigung greifen. Wie die Landesregierung heute (Montag) mitteilte, wird es von Januar bis Juni an 24 Tagen Blockabfertigungen geben. Zusätzlich dazu könnten weitere Tage aufgrund von Wetter- und Naturereignissen, Unfällen oder dringend notwendigen Bauarbeiten dazukommen. Die Lkw-Dosierung, wie sie in Tirol genannt wird, habe sich in den nunmehr viereinhalb Jahren bewährt, um eine Überlastung der Straßen an verkehrskritischen Tagen wie langen Wochenenden oder Feiertagen zu vermeiden, sagte Landeshauptmann Günther Platter laut Pressemitteilung.

Platter: Blockabfertigung ist "unbedingt notwendig"

Dass diese Maßnahme "unbedingt notwendig" sei, untermauerten auch die aktuellen Zahlen, die wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hätten, so Platter: "Im Monatsvergleich Juli zeigte sich, dass im Juli 2022 bereits um sieben Prozent mehr Pkw auf der Brennerroute unterwegs waren als im Juli 2019.

Bei den Transit-Lkw wurde in den ersten sieben Monaten im Vergleich zu 2019 ebenfalls ein Plus von einem Prozent, das entspricht in Summe 15.000 Lkw, festgestellt", erklärte der Landeshauptmann. "Die Dosierung ist und bleibt ein Notinstrument", sagte Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe. Langfristig brauche es für ein europäisches Verkehrsproblem auch eine grenzüberschreitende europäische Lösung. "Das gemeinsame Ziel muss weiterhin die effiziente Verlagerung der Güter auf die Schiene sein."

Dauerstreit zwischen Bayern und Tirol

Die Blockabfertigung ist seit Jahren ein Streitpunkt zwischen Bayern und Tirol, weil sie regelmäßig zu Rückstaus auf die A93 und teilweise sogar A8 führt. Der Freistaat hat Tirol mehrmals aufgefordert, auf diese Maßnahme zu verzichten. Ende Juli reagierte Bayern erstmals mit Straßensperrungen. Lastwagen auf dem Transit nach Süden dürfen an Blockabfertigungstagen die A8 und die A93 nicht mehr verlassen. Das soll Anwohner vor dem Ausweichverkehr schützen.

In diesem Jahr plant Tirol 38 Blockabfertigungen, 13 stehen noch an. Der nächste Termin ist der 4. Oktober.