70-Jähriger aus Neumarkt stirbt bei Bergtour in Tirol

Ein Bergsteiger aus Neumarkt in der Oberpfalz ist bei einer Bergtour in Tirol tödlich verunglückt. Das bestätigte ein Sprecher der Tiroler Polizei auf Anfrage. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten der 70-Jährige und sein 74 Jahre alter Begleiter am Montag eine Bergtour auf die Ahornspitze in den Zillertaler Alpen unternommen.

Neumarkter stürzte mehrere Hundert Meter ab

Die beiden Männer erreichten am Vormittag den Südgipfel der 2.973 Meter hohen Ahornspitze. Beim Abstieg hörte der 74-Jährige laut Tiroler Polizei plötzlich ein Geräusch hinter sich und sah, dass sein Begleiter über steiles, mit Felsen durchsetztes Wiesengelände circa 200 bis 300 Meter in Richtung Popbergkar abgestürzt war. Der 70 Jahre alte Mann verletzte sich dabei tödlich.

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Ein Hubschrauber barg die Leiche des Mannes. Im Einsatz waren die Bergrettung Mayrhofen, Alpinpolizisten, weitere Polizisten aus Mayrhofen sowie der Notarzt- und der Polizeihubschrauber. Zuerst hatte die Mittelbayerische Zeitung berichtet.