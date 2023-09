Bergsteiger am Kaitersberg tödlich verunglückt

Auf dem Kaitersberg-Kreuzfelsen bei Bad Kötzting im Oberpfälzer Landkreis Cham ist am Sonntagnachmittag ein Bergsteiger abgestürzt. Wie ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage berichtete, wurde der 37-jährige Kletterer dabei so schwer verletzt, dass er inzwischen im Krankenhaus gestorben ist.

Absturzstelle schwer zu erreichen

Die Absturzstelle befand sich demnach in unwegsamem Gelände, die Rettungskräfte konnten diese nur schwer erreichen. Zunächst wurde ein Notarzt aus einem Hubschrauber abgeseilt, der den Schwerverletzten mit dem Nötigsten versorgte. Schließlich wurde der 37-Jährige in eine Straubinger Klinik geflogen, wo er am Sonntagabend seinen Verletzungen erlag.

Absturzursache unklar

Zur genauen Absturzursache gibt es noch keine Informationen. Bisher gehen die Ermittler von einem Bergunfall aus. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, hieß es.