Tiny Houses in Bayern: Kleines Haus, große Hürden

Wohnung, Villa, Bungalow, Reihenhaus oder Doppelhaushälfte - die Vielfalt von Wohnraum ist in Deutschland groß, doch mit neuen Gebäudeformen tun sich Behörden und Gemeinden vielerorts bislang schwer, unter anderen mit sogenannten "Tiny Houses".

Eine Definition sucht man sowohl im Duden als auch im deutschen Baurecht vergeblich und auch die Größe ist nicht definiert. Meist spricht man bei bis zu 50 Quadratmetern von einem Tiny House. Wenn die Häuser auf einem Fahrgestell montiert sind, umfasst die Fläche aber oft nur etwa 25 Quadratmeter.

Altersvorsorge auf vier Rädern

Wer in einem Tiny House dauerhaft leben möchte, muss sich darauf gefasst machen, dass die Stellplatzsuche nicht einfach wird oder im extremsten Fall sogar scheitern kann - wie bei Thorsten Thane aus Wolfratshausen. Monatelang hat er an seinem Haus auf Rädern getüftelt und gebastelt.

Das Tiny House war sein Lebenstraum und gleichzeitig seine Altersvorsorge: "Ich bin schon lange selbstständig und war lange im Ausland, aber wenn ich sehe, was auf meinem Rentenbescheid steht, war für mich ganz klar: Davon werde ich nicht leben können."

Komplexe Grundstückssuche

Thanes Idee: ein Tiny House-Dorf in der Region Wolfratshausen. Diesen Plan präsentierte er vor einigen Jahren den Kommunalpolitikern und stieß auf große Vorbehalte. Er und seine Mitstreiter gründeten daraufhin den Verein "einfach-gemeinsam-leben" und begaben sich auf die Suche nach einem Pachtgrundstück, wo sie ihre Tiny Houses abstellen können.

Die Anforderungen an ein solches Grundstück sind hoch, denn sobald ein Tiny House dauerhaft bewohnt wird, gilt es als Immobilie mit den gleichen Anforderungen wie an ein Einfamilienhaus und benötigt unter anderem Anschluss an Straße, Wasser, Kanal und vieles mehr.

Bürokratie: Kein Platz für Tiny Houses