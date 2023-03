Tina Rupprechts größter Boxkampf in den USA

Im Boxsport gibt es mehrere Gürtel und Verbände - dementsprechend auch mehrere Weltmeisterinnen. Tina Rupprecht ist Weltmeisterin nach Version des Verbandes WBC, Seniesa Estrada trägt den Gürtel des Verbandes WBA. In der Nacht von Samstag auf Sonntag treten die zwei in Fresno/Kalifornien zu einem Vereinigungskampf gegeneinander an. Danach gibt es nur noch eine Weltmeisterin. Tina Rupprecht lässt keinen Zweifel daran, dass sie das sein möchte:

"Absolut! Das wird mein bisher schwerster Kampf, aber ich war noch nie so fit und möchte ihn zu 100 Prozent gewinnen." Tina Rupprecht, Profiboxerin aus Augsburg

Vorbereitung in Augsburg und im Bayerischen Wald

Um in Bestform zu kommen, hat sich die Augsburgerin monatelang intensiv vorbereitet. Ihren Job als Lehrerin hat sie dafür auf zweimal in der Woche reduziert, siebenmal die Woche stand Training auf dem Programm. Neben dem reinen Boxtraining bei ihrem langjährigen Coach Alexander Haan in Augsburg-Lechhausen absolvierte Rupprecht zusätzlich ein Fitnessprogramm in der Sportschule Kinema im Bayerischen Wald. Die Herausforderung, so Fitnesstrainer Sepp Maurer, sei es gewesen, eine topfitte Athletin noch fitter zu machen:

"Es gibt Typen, die kämpfen. Und es gibt Typen, die kämpfen bis zum absoluten Ende. Tina ist so eine, die kämpft mit ganzem Herzen für ihr absolutes Ziel. Sie hat bei uns beeindruckende Fußabdrücke hinterlassen." Sepp Maurer, Fitnesstrainer

Keine Klischees – die "süße" Profiboxerin

Die Schneeschuhläufe auf Berge im Bayerischen Wald erinnern sehr an die berühmten Rocky-Kinofilme, sonst hat Tina Rupprecht nur wenig mit dem Klischee eines Boxers zu tun. Ihr Freund Markus Fritschi erinnert sich an ihr Kennenlernen vor vier Jahren:

"Sie hat gesagt, sie ist Box-Weltmeisterin und ich hab sie mir angeschaut: Sie ist so süß und hat so eine positive Ausstrahlung – das war so gar nicht mein Bild von einer Boxerin." Markus Fritschi, Lebenspartner Tina Rupprechts

Ähnlich ging es Tinas Trainer Alexander Haan, der selbst früher Boxer war und ein ganz anderes Frauenbild hatte:

"Mein Denken war immer: `Frau, Küche usw.´ Aber die sind so ehrgeizig, die Frauen. Sie können ganz anders mit dem Schmerz und der Belastung umgehen als Männer." Alexander Haan, Trainer Tina Rupprechts

Haan und Rupprecht sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Erfolgsteam. Er machte sie zur Weltmeisterin und zu einem Star im europäischen Boxsport. Sie zeigte ihm, dass Boxen nicht nur möglichst hartes Schlagen bedeutet. Nun stehen beide vor der bisher größten Herausforderung.

Gemeinsamkeiten: Alter, Gewicht, Siegerinnen

Die Gemeinsamkeiten zwischen Tina Rupprecht und Seniesa Estrada sind schnell erzählt: Beide sind 30 Jahre alt und wiegen rund 46 Kilogramm, die Obergrenze im Minimumgewicht bei den Frauen. Estrada hat die beeindruckende Bilanz von 23 zu Null Siegen, neun davon durch K.O. Für Rupprechts Trainer ist sie daher, "die Nummer Eins, keine Frage." Aber auch Tina ist ungeschlagene Weltmeisterin, siegte in ihren zwölf Kämpfen dreimal durch K.O. und verteidigte ihren Titel einmal durch ein Unentschieden. Sie ist laut Weltrangliste die Nummer Zwei.

Unterschiede: Kleine Tina gegen böse Seniesa

Alleine die Kampfnamen zeigen die großen Unterschiede auf. Während "Tiny" Tina (die kleine Tina) aus Augsburg stets freundlich in die Kameras lächelt, bedient Estrada gerne ihr Image als "Seniesa Superbad", die "superböse" Seniesa. Die US-Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln ist mit 1,57 Metern rund fünf Zentimeter größer als Tina und hat dadurch etwas mehr Reichweite. Sie kämpft aggressiv und dominant.

Kampf in Fresno vor 16.000 Menschen

Estrada ist zudem die Lokalmatadorin, der alle die Daumen drücken werden. Fresno liegt nur wenige Autostunden von ihrer Heimat Los Angeles entfernt. Für Tina Rupprecht ist alleine schon die Halle eine völlig neue Dimension: Gewohnt ist sie einige Hundert bis wenige Tausend Fans, jetzt erwarten sie bis zu 16.000 frenetische Boxfans. Doch die Augsburgerin bleibt erstaunlich gelassen:

"Wir sind auf alles vorbereitet, ich hab´ die Hölle durchgemacht in der Vorbereitung, schlimmer kann es nicht werden." Tina Rupprecht, Profiboxerin aus Augsburg

Freund Markus trägt den WM-Gürtel

Rupprecht hat - neben ihrem Trainer - vor allem die Unterstützung ihrer Familie. Ihr Freund Markus reist zusammen mit Tinas Eltern kurz vor dem Kampf an und darf Samstagnacht ihren WM-Gürtel in den Ring tragen. An seine Freundin im Boxring kann er sich nicht so recht gewöhnen:

"Für mich ist das jedes Mal ein komisches Gefühl, wenn ich sie boxen sehe, ganz ungewohnt. 99,9 Prozent der Zeit ist sie nicht so. Und dann diese 0,01 Prozent, in denen sie explodiert! Das ist surreal, aber danach lacht sie wieder. Dieser Wandel steckt eben in ihr drin. Ich find's gut, wenn's rauskommt. So kriege ich es nicht ab!" Markus Fritschi, Lebenspartner Tina Rupprechts

Große Chance für Frauenboxen

Abbekommen soll es Seniesa Estrada. Es ist eine Riesenchance nicht nur für beide Boxerinnen, sondern auch für das Frauenboxen selbst. Der Kampf wird als Hauptkampf mit vielen tausend Zuschauern in der Halle und wahrscheinlich einigen Millionen zuhause live im US-Fernsehen übertragen. Auch der BR überträgt in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf BR24.de live. Es tut sich was im Frauenboxen. Und "Tiny" Tina Rupprecht aus Augsburg ist mittendrin.