Boxen: WM-Kampf Rupprecht - Estrada | 26.03., 4 Uhr | Livestream

Seit 2013 ist sie Box-Profi, seit 2017 ununterbrochen WBC-Weltmeisterin: Die Augsburgerin Tina Rupprecht - Kampfname: "Tiny Tina" - gehört jetzt schon zu den erfolgreichsten deutschen Boxerinnen aller Zeiten. Am Wochenende verteidigt sie ihren WM-Gürtel im Minimumgewicht (bis 47,6 Kilogramm) erstmals in den USA: In Fresno/Kalifornien trifft die 30-Jährige auf Seniesa Estrada.

Während Rupprecht in ihrer Karriere bisher auf zwölf WM-Siegen in zwölf Kämpfen kommt (davon drei durch K.o.), hat ihre Gegnerin, "Seniesa Superbad", mit der Empfehlung einer 23:0-Serie. Von den 23 Kämpfen gewann sie neun durch K.o.

16.000 Boxfans in Fresno erwartet

Vorteil Seniesa? Vielleicht. Schließlich dürfte die Amerikanerin, die als sehr aggressive Kämpferin gilt, auch die meisten der erwarteten 16.000 Zuschauer in Fresno hinter sich haben. Rupprecht will sich dennoch nicht verstecken und scheint nach einer intensiven Vorbereitung gerüstet für ihren bisher größten Kampf.

BR24 Sport überträgt den Kampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr live im Stream. Reporter ist Jens-Jörg Rieck. Als Expertin an seiner Seite: Tina Schüssler, selbst ehemalige Profiboxerin.