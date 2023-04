Tennet stellt Südostlink-Trasse von Pfatter nach Landshut vor

Der Stromnetzbetreiber Tennet hat am heutigen Mittwoch den exakten Trassenverlauf des Südostlinks von Pfatter im Landkreis Regensburg bis zur A92 in der Nähe der abgeschalteten Kernkraftwerke in Niederaichbach bei Landshut vorgestellt. Es ist der fünfte von insgesamt sechs Abschnitten des Südostlinks.

Bürger können Verlauf metergenau einsehen

Ein grober Korridor, in dem die Erdkabelleitung verlaufen soll, stand schon länger fest. "Bürger können nun aber metergenau sehen, wo die Leitung liegen soll", sagte Nasser Ahmed, der für die Bürgerbeteiligung bei Tennet zuständig ist. Online kann der Trassenverlauf detailgenau eingesehen werden.

Die Trasse wird in dem Abschnitt auf 46 Kilometern insgesamt elf Gemeinden und drei Landkreise durchqueren. Verlaufen wird die Stromleitung unter anderem entlang der Ortschaften Pfatter, Aufhausen, Wallkofen, Laberweinting, Mallersdorf-Pfaffenberg, Bayerbach bei Ergoldsbach bis zum Endpunkt bei Niederaichbach.

Trasse muss mehrere Hindernisse passieren

Etwa 80 Prozent der benötigten Fläche sind laut Tennet in landwirtschaftlicher Nutzung. In dem Abschnitt gibt es mehrere Hindernisse, die die Trasse nehmen muss. Etwa die Flüsse Kleine und Große Laaber sowie die Pfatter. Auch die ICE-Strecke Passau-Obertraubling sowie Staatsstraßen müssen unterirdisch gequert werden.