Mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Duisburger Fitnessstudio

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei sei "mit starken Kräften vor Ort", sagte ein Polizeisprecher. Bürger sollten den Bereich meiden.

Täter auf der Flucht

Der Angriff sei mit einer "Stich- oder Hiebwaffe" erfolgt, sagte der Sprecher. Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe der Tat seien unklar.

Der oder die Täter sind auf der Flucht. Laut WDR sollen zwei Täter in dem Fitnessstudio wahllos auf Besucher eingestochen haben. Ein Polizeisprecher sagte der dpa, man gehe von "mindestens" einem Täter aus.

Hintergründe noch unklar

Nach Informationen der "Bild" soll die Polizei von einer Amok-Tat ausgehen. Die Polizei erklärte offiziell, die Hintergründe seien noch unklar. Die Lage bei dem Polizeieinsatz sei "unübersichtlich". Vor Ort sind auch schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei im Einsatz.

Den Angaben zufolge gingen die ersten Notrufe gegen 17.40 Uhr bei der Polizei Duisburg ein. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, sagte der Polizeisprecher. Derzeit würden Zeugen vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hätten. Das Studio sei inzwischen gesichert.

Die Duisburger Innenstadt ist laut WDR in Teilen abgesperrt. Mindestens zwei Polizeihubschrauber sind in der Luft.