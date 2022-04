Telefonbetrug in Dingolfing: Frau übergibt Geld und ihr Auto

Erneut haben Telefonbetrüger in Niederbayern zugeschlagen. Dieses mal erbeuteten sie Bargeld und ein Auto samt Fahrzeugpapiere. Das Opfer: eine 62-jährige Rentnerin aus Dingolfing.

Die Lügengeschichte mit der Einbrecherliste

Vergangene Woche hatte die Rentnerin mehrere Anrufe von zwei angeblichen Kriminalbeamten erhalten. Diese erzählten ihr, sie stünde auf einer Liste, die bei Einbrechern gefunden worden sei. Um hierzu weiter ermitteln führen zu können, sollte die Frau mehrere Tausend Euro bezahlen. Noch am selben Tag übergab sie das Geld an einen unbekannten Abholer.

Nach Geldforderung: Betrüger wollen an das Auto

Am Tag darauf meldeten sich die Betrüger erneut und gaben an, auch das Auto der Rentnerin überprüfen zu müssen. In der Annahme, es handle sich um einen Polizisten, übergab sie ihren BMW im Wert von etwa 10.000 Euro samt Fahrzeugpapiere.

Polizei sucht nach den Tätern

Das Auto konnte mittlerweile bei einem Händler in Nordrhein-Westfalen sichergestellt werden, berichtet die Polizei heute. Ob die Ermittler auch schon auf der Spur der Täter sind, ist nicht bekannt. Jedenfalls ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Zeit vom 19. bis 20. April im Bereich der Schermauer Straße/Gutsweg in Dingolfing verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dingolfing in Verbindung zu setzen. Die Nummer lautet 08731/3144-0.

Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Betrügern. In Dingolfing wurde erst im März eine Frau von Telefonbetrügern um mehrere Zehntausend Euro gebracht. Sie hatte Bargeld und Schmuck übergeben.