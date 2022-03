Gegen Callcenter-Betrug: Bäckertüten-Aktion in der Oberpfalz

Callcenter-Betrug richtet laut Polizei bayernweit jährlich Millionenschäden an und bringt auch in der Oberpfalz gerade ältere Menschen um ihre Vermögen. Deshalb haben die Oberpfälzer Bäckerinnungen zusammen mit dem Polizeipräsidium Oberpfalz eine neue Kampagne gestartet um die Bevölkerung über diese Betrugsmasche aufzuklären.

Tipps zum Schutz gegen Telefonbetrüger auf der Semmeltüte

Die Präventionskampagne mit zunächst rund 80.000 bedruckten Bäckertüten wurde am Dienstag (22.03.) in Regensburg und Amberg vorgestellt. Auf den Tüten gibt die Polizei Tipps, wie man sich vor Betrugsmaschen wie z.B. dem „Enkeltrick“ schützen kann. Besonders perfide und am meisten verbreitet sei die Betrugsform des „Falschen Polizeibeamten“.

Perfide Masche mit angeblichen Polizisten oder Amtspersonen

Vor dem Hintergrund angeblich bevorstehender Straftaten werden vorwiegend ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger telefonisch durch vermeintliche Amtspersonen wie Polizeibeamte, Richter oder Staatsanwälte dazu gedrängt, Bargeld oder Schmuck an falsche Polizeibeamte auszuhändigen, um die Vermögenswerte angeblich so in Sicherheit zu bringen, so Polizeipräsident Norbert Zink bei der Vorstellung. Durch Callcenterbetrug in der Oberpfalz entstanden allein vergangenes Jahr Schäden in siebenstelliger Höhe.

Polizei bietet kostenlose Beratung

Auf den Bäcker-Papiertüten sind auch die Kontaktdaten der Beratungsstellen der oberpfälzischen Kriminalpolizeidienststellen (Regensburg, Amberg, Weiden i.d.OPf.) aufgeführt. Hier können sich die Bürger kostenlos beraten lassen.

Die wichtigsten Tipps der Polizei gegen falsche Polizeibeamte:

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe. Legen Sie einfach auf!

• Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

• Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

• Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

• Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel : 110 wählen!