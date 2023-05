Artikel mit Audio-Inhalten

> Telefonbetrug: 800 Versuche in Niederbayern seit Jahresbeginn

Die Serie von Telefonbetrügereien in Niederbayern reißt nicht ab. Wie das Polizeipräsidium in Straubing mitteilt, hat es allein in diesem Jahr schon rund 800 gemeldete Versuche gegeben – zu oft sind die Verbrecher auch erfolgreich.