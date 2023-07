Baden verboten: Giftige Blaualgen sind auf dem Vormarsch

Am Mandichosee in Augsburg sitzen Wassersportler am Strand, lassen Elektroboote fahren oder paddeln los mit dem Schlauchboot oder auf ihrem SUP-Board. Familien sind hier aktuell nicht. Der Grund: Das Ufer an der Lechstaustufe 23 bei Merching säumen auch in diesem Sommer wieder Schilder mit Informationen zu giftigen Blaualgen.

Die Warnung der Gesundheitsämter gilt besonders Kindern. Auch Hunde sind gefährdet, vor allem das Verschlucken von Blaualgen am Seeufer kann bei ihnen eine schwerwiegende Vergiftung auslösen.

Blaualgenwarnungen nehmen zu, wenn es heiß wird

Blaualgen sind keine Pflanzen, sondern im Wasser lebende Cyanobakterien, so der biologische Fachbegriff – von altgriechisch κυανός kyanós, "blau". Es gibt unterschiedliche Formen: auch graue, grün-gelbliche und rötliche. Die Cyanobakterien produzieren im Wasser Sauerstoff, aber auch Gift. Bei Blaualgenblüten mit hohen Konzentrationen müssen Uferbereiche abgesperrt und Badeverbote verhängt werden.

Oberbayern, Mittelfranken und Niederbayern betroffen

Wie am Mandichosee wachsen die Probleme mit gefährlichen Blaualgen beispielsweise am oberbayerischen Bergkirchnersee, am Altmühlsee im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken und an kleinen Baggerseen im Freistaat.

Auch in drei Badeseen in Niederbayern besteht der Verdacht auf eine vermehrte Blaualgenkonzentration im Wasser. Konkret betroffen sind: der Neuweiher in der Gemeinde Wiesenfelden und der Dorfweiher in der Gemeinde Falkenfels, beide im Landkreis Straubing-Bogen, sowie der Markus-Rüb-Weiher im Kreis Dingolfing-Landau. Proben aus den Seen werden laut der zuständigen Landratsämter jetzt an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschickt und ausgewertet. Am Stausee Oberilzmühle im Landkreis Passau und im Ilzstausee in der Stadt Passau war zuletzt ebenfalls ein verstärktes Blaualgenwachstum nachgewiesen worden.

Cyanobakterien produzieren starke Gifte

In der Badesaison prüfen die bayerischen Gesundheitsämter regelmäßig die Wasserqualität der Seen auf Keimbelastung und ein verbreitetes Blaualgengift. Das Nervengift Anatoxin, das die Blaualgengattung Tychonema am Mandichosee absondert, sei besonders gefährlich, wenn belastetes Wasser verschluckt wird, erklärt Biologin Dr. Franziska Bauer von der Limnologischen Station der TU München in Iffeldorf. Die Folgen einer Vergiftung sind neben Erbrechen auch Lähmungen oder Muskelkrämpfe und können zum Atemstillstand führen. Abhängig vom Körpergewicht ist das Risiko besonders für Kinder hoch, wenn sie mit Wasser und Matsch spielen.

Blaualgenteppiche verströmen an der Wasseroberfläche eher einen muffigen Geruch, der auf Hunde anziehend wirken kann. Am Mandichosee waren in der Vergangenheit bereits mehrere Hunde an einer Vergiftung verendet.