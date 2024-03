Taschen voll Tonies: Diebe stehlen Tausende Hörspielfiguren

Taschen, Koffer und Säcke voll mit den charakteristischen roten Plastiktüten, in denen die Tonie-Figuren verpackt sind - zusammen mit anderem Diebesgut knapp 100.000 Euro wert: Das haben Ermittler bei einer Diebesbande sichergestellt. Vier Personen, die diese Sammlung seit Herbst 2022 zusammengestohlen haben sollen, sitzen deshalb in Untersuchungshaft.

Die bei Eltern von Kleinkindern beliebten Figuren werden auf einer Box platziert, die dann die entsprechenden Hörspiele abspielt. Aber auch bei einigen Ladendieben stehen die Figuren, von denen einige knapp unter 20 Euro kosten, wohl hoch im Kurs.

Ermittlungsgruppe nach einer Hörspielfigur benannt

Im nördlichen Oberbayern, aber auch in anderen bayerischen Regionen und Baden-Württemberg häuften sich damals Ladendiebstähle. Dabei entwendeten die Täter vor allem sehr viele der Hörspielfiguren, aber auch Videokonsolen und die dazugehörigen Spiele.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gründete daraufhin eine eigene Ermittlungsgruppe unter dem Namen "Vaiana". Vaiana ist die Heldin eines gleichlautenden Disney-Films; auch sie gibt es als Hörspielfigur.

Auto voll mit gestohlenen Tonie-Figuren

In den Fokus gerieten schließlich vier Männer im Alter zwischen 20 und 58 Jahren aus dem Raum Leipzig, die teilweise verwandt sind. Drei Tatverdächtige konnten Anfang Februar bei einer Kontrolle auf der A9 festgenommen wurden. Das Trio befand sich nach einer Diebestour auf der Rückreise. Im Auto wurden mehrere Koffer und Tüten voll mit Tonie-Figuren sichergestellt.

Ende Februar ging Einsatzkräften der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle der vierte Tatverdächtige ins Netz. Nach dem 20-Jährigen war mit einem europaweiten Untersuchungshaftbefehl gesucht worden. Der Mann saß in einem Zug aus Österreich am Bahnhof Lindau und hatte über 3.300 gestohlene Tonie-Figuren bei sich.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Alle vier Tatverdächtigen sitzen seit ihren Festnahmen in Untersuchungshaft. Nach jetzigem Ermittlungsstand haben sie elektronische Spielartikel im Wert von über 85.000 Euro gestohlen. Bestohlen wurden vor allem Buchhandlungen und Drogeriemärkte, aber auch Elektrohändler und Lebensmittelgeschäfte unter anderem in großen Städten wie München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg, aber auch in Bamberg, Freising, Landshut, Kaufbeuren, Aichach und Dachau und vielen kleineren Gemeinden.

Unklar ist noch, wie die gestohlenen Artikel weiterverkauft wurden. Offen ist auch, ob zur Bande weitere Täter gehören. Die Ermittlungen der EG "Vaiana" sind noch nicht abgeschlossen.

Tonie-Figuren auch bei anderen Dieben beliebt

Erst am Samstag hatte ein Ladendetektiv eine 29-Jährige in Ingolstadt erwischt, die den Angaben zufolge zahlreiche Tonie-Figuren im Rucksack ihres 11-jährigen Kindes aus einem Geschäft schmuggeln wollte. Laut Polizei sitzt die Frau inzwischen ebenfalls in Untersuchungshaft. Einen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und der vierköpfigen Diebesbande gebe es aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht.