100 Diebstähle auf Friedhöfen in Oberbayern – Männer in Haft

Eine Serie von Grabdiebstählen im nördlichen Oberbayern geht womöglich auf das Konto einer rumänischen Bande. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen.

Vor allem Messingschalen wurden gestohlen

Anfang Februar verzeichnete die Polizei einen massiven Anstieg von Diebstählen aus Friedhöfen in Ingolstadt sowie in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm. Dabei hatten es die Täter vor allem auf Messinggrabschalen abgesehen, vermutlich um sie anschließend einzuschmelzen und das Material zu verkaufen. Bei der Kriminalpolizei Ingolstadt wurde daraufhin die Ermittlungsgruppe "Capula" eingerichtet, das lateinische Wort für Schale.

Rund 100 Anzeigen nach Zeugenaufruf

Nach einem Zeugenaufruf haben sich weitere Betroffene gemeldet, inzwischen bei der Polizei rund 100 Anzeigen eingegangen, der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Ende Februar konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden Rumänen, 19 und 21 Jahre alt, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Täter gibt. Die Ermittlungen zu der Serie dauern deshalb noch an.