Neues muslimisches Bildungswerk: "Sehen uns als Brückenbauer"

Seit September 2021 laufen die Planungen für ein Muslimisches Bildungswerk in Regensburg. Mit der Eröffnung am Dienstag (19. April) nimmt dieses nun seine Arbeit auf. Das Muslimische Bildungswerk sieht sich als analoge Einrichtung zu den Angeboten der evangelischen und katholischen Kirche.

Man wolle eine Plattform bieten, über die sich Menschen anderer Konfessionen und Muslime begegnen können, sagt Zeinab Sassi vom Muslimischen Bildungswerk (MBW). Untergebracht ist das MBW momentan beim Kooperationspartner, dem Evangelischen Bildungswerk in Regensburg, das den Aufbau dieser neuen Einrichtung unterstützt.

Muslime besser integrieren

Viele der etwa 10.000 in Regensburg lebenden Muslime blieben hinter ihren Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe zurück, meint Zeinab Sassi. Auf muslimischer Seite sei die Bereitschaft sich einzubringen noch nicht so vorhanden. Es könne aber auch sein, dass auf der anderen Seite, der Stadtgesellschaft, die Bereitschaft das anzunehmen noch nicht so ausgeprägt sei, sagt Sassi.

"Wir sehen uns da in erster Linie in der Funktion des Brückenbauers, dass wir die Muslime besser in die Stadt integrieren und auch Probleme und Belange von den Muslimen an die Stadt kommunizieren können." Zeinab Sassi vom Muslimischen Bildungswerk Regensburg

Angeboten werden Seminare, Vorträge, Workshops und Tagungen. Man sehe sich aber nicht in der Position, Aufgaben von Moscheegemeinden zu übernehmen. Korankurse und das Theologisch-Spirituelle seien deren Aufgabe, so Sassi.

Muslimisches Bildungswerk ist keine Koranschule

Das Bildungswerk sei dafür da, die Koraninhalte mit der Stadtgesellschaft zu reflektieren, die Impulse und Angebote in die Moscheegemeinden zu tragen und zu schauen, wie diese hier umgesetzt werden können.

"Wir versuchen alle Gemeinden, alle Menschen entsprechend unserem Leitbild zu integrieren. Und dazu gehören in Regensburg vor allem die Moscheegemeinden, aber auch andere konfessionelle Gemeinden. Wir möchten eine Plattform anbieten, in der man sich begegnen kann, und in der sich vor allem Muslime begegnen, die sich vielleicht in anderen Kontexten nicht begegnen würden. Unser besonders Augenmerk liegt da auf der Jugend, die diese Botschaft in die Zukunft tragen." Zeinab Sassi vom Muslimischen Bildungswerk Regensburg

Den Fokus wolle das Muslimische Bildungswerk darauf legen, Diskurse aus Wissenschaft und Theologie in die Gemeindearbeit zu übertragen. Dabei wolle man sich mit den Gemeindemitgliedern und anderen Konfessionen zusammentun und sich vernetzen, so Sassi. Die 24-jährige Muslimin studiert Kriminalistik im Masterstudiengang in Regensburg und arbeitet beim MBW mit.