Tagespflege: Hilfe für Senioren und ihre Angehörigen

Die 91 Jahre alte Babette Rittüsch schält zusammen mit ihrer Sitznachbarin Mina Wägemann Äpfel. Routiniert wird ein Apfel nach dem anderen bearbeitet. Die beiden Frauen helfen mit, dass es am Nachmittag in der Tagespflege der Diakonie in Weißenburg Apfelkuchen geben kann – ganz frisch. "Früher habe ich viel gebacken", erzählt Babette Rittüsch. Nun lasse sie sich in der Tagespflege verwöhnen, schmunzelt die 91-Jährige. Sie sitzt zusammen mit rund 20 Seniorinnen und Senioren an einem der Frühstückstische im hellen Gruppenraum der Tagespflegeeinrichtung.

Hemmungen vor Tagespflege

Ein Fahrdienst hat die Seniorinnen und Senioren zuhause abgeholt und nach Weißenburg gebracht. Hier werden sie in der Tagespflege tagsüber betreut. Morgens ist erst einmal frühstücken angesagt. Einige brauchen ein wenig Hilfe – andere schmieren sich selbst ihre Marmeladensemmel. Erika Wittmann aus Zimmern ist seit einem Jahr Gast in der Tagespflege. Sie kommt drei Mal die Woche her. Manche kommen auch nur einmal in der Woche. Als Erika Wittmanns Mann gestorben ist, war sie allein. "Dann hat meine Tochter gesagt: Mutter, du kannst doch zur Diakonie gehen. Und das habe ich dann gemacht", erzählt sie.

Zuerst wollte Erika Wittmann nicht in die Einrichtung gehen. Sie habe die Tagespflege zwar schon gekannt, weil ihr Mann auch dort war, aber selbst wollte sie nicht hin. Oft hätten Seniorinnen und Senioren aber auch Angehörige eine Hemmung, die Tagespflege zu nutzen, sagt Marion Boscher, die Leiterin der Einrichtung in Weißenburg. "Die Hemmschwelle zum einen vom Gast: Was denken denn die Nachbarn, wenn ich dahingehe. Und die Hemmschwelle der Angehörigen: Vielleicht denken die Nachbarn oder die Freunde: Ich schaffe das alles nicht. Und man fühlt sich dann beschämend", so Boscher. Das sei vor allem im ländlichen Raum ein Problem. Deshalb seien auch die Plätze in ihrer Tagespflegeeinrichtung nicht voll.

Weniger Nachfrage seit Corona

Martin Meister leitet mehrere Tagespflegeeinrichtungen der evangelischen Kranken- und Altenpflege Gunzenhausen. Er macht noch einen weiteren Grund aus, warum die Plätze in der Tagespflege derzeit nicht so stark nachgefragt werden: Corona. "Weil ich den Eindruck habe, dass viele der alten Menschen ein bisschen Sorge haben, wenn sie wieder in eine Gemeinschaft gehen. Ich steck mich an – oh, da muss ich aufpassen! Und auch die Angehörigen haben ein wenig Sorge. Da sind viele vorsichtig geworden", sagt Meister. Vor der Pandemie hätte es für die insgesamt vier Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sogar eine Warteliste gegeben. Das sei derzeit anders, so Martin Meister.

Bewegung und soziale Interaktion

Die 85 Jahre alte Erika Wittmann hat mittlerweile ihre Vorurteile überwunden und es gefällt ihr sehr gut in der Tagespflege der Diakonie in Weißenburg. Denn es gibt immer Unterhaltung. Nach dem Frühstück ist Bewegung angesagt. Betreuungskraft Ilona macht es vor – die Seniorinnen und Senioren machen es im Sitzen nach. Füße kreisen, Arme heben – dazu singen. In der Tagespflege würden die Gäste mobilisiert – jeder nach seinen Möglichkeiten, sagt die Leiterin der Einrichtung, Marion Boscher. Denn die Seniorinnen und Senioren sollen sich wohlfühlen. "Die Gäste, die blühen richtig auf bei uns. Und es entstehen sogar auch Freundschaften", erzählt Boscher. Bei einigen Gästen mit Demenz beobachten sie sogar, dass die Krankheit nicht weiter fortschreitet und sich in Einzelfällen wieder ein bisschen verbessert. Das liege unter anderem an der festen Tagesstruktur, erzählt Jana Haberkern von der Tagespflege in Weißenburg.

Möglichkeit zuhause zu leben

Das bestätigt auch Stefanie Renner vom Deutschen Berufsverband der Pflegeberufe (DBfK). Die Tagespflege sei eine wichtige Säule im Versorgungssystem. Durch diese Einrichtungen würde vielen Menschen ermöglicht, auch im Alter weiter zuhause leben zu können. "Das ist der meistgehegte Wunsch im Alter, zuhause versorgt werden zu können", sagt Stefanie Renner. In der Tagespflege würden die Seniorinnen und Senioren aber trotzdem soziale Interaktion und verschiedene Aktivitäten erleben.

Mehr Zeit für Pflege

Stefanie Renner sieht noch einen weiteren Vorteil in der Tagespflege. Für die Mitarbeitenden. "Die Tagespflege bietet tatsächlich sehr viel Potential. Nämlich geregelte Arbeitszeiten – in der Regel von Montag bis Freitag", sagt Renner vom DBfK. Und die Pflegenden hätten außerdem mehr Zeit für die Seniorinnen und Senioren. Jana Haberkern von der Tagespflege Weißenburg hat lange als Krankenschwester gearbeitet und bereut den Schritt in die Tagespflege nicht. "Man hat hier doch noch eine andere Möglichkeit den intensiven Kontakt und auch eine andere Pflege durchzuführen", sagt sie.

Kein leichter Weg

Die Seniorinnen und Senioren der Tagespflege der Diakonie in Weißenburg machen vor dem Mittagessen noch ein Ratespiel: Welches Lied ist gemeint. Schnell haben sie die Lösungen parat. "Am Brunnen vor dem Tore" löst in einem der Gäste etwas aus. Er hat plötzlich Tränen in den Augen. "Was macht man nicht alles, um wieder fit zu werden", sagt er. Alt werden ist nicht einfach. Die Tagespflege ist vielleicht eine Möglichkeit, den Weg ein bisschen leichter zu machen.