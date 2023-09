Wohnen im Alter: Was in Bayern fehlt und was getan wird

Thomas Heckenstaller ist 78 Jahre alt, seit gut 30 Jahren lebt er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zur Miete im oberbayerischen Dachau. Im ersten Stock, ohne Aufzug. Da er nach einem Schlaganfall nicht mehr gut zu Fuß ist, bräuchte er eine Wohnung, in die er möglichst stufenlos kommt, in der er barrierefrei unterwegs sein kann. Denn ohne Rollator ist der Rentner, wie er selbst sagt, "mehr oder minder aufgeschmissen". Doch eine solche altersgerechte Wohnung ist für ihn bisher nicht in Sicht.

Fehlende altersgerechte Wohnungen in Bayern

Allein wegen des demografischen Wandels würden in Bayern bis zum Jahr 2035 zusätzlich rund 93.000 altersgerechte Wohnungen benötigt, schätzt Matthias Günther vom Pestel Institut, das sich unter anderem als Dienstleister für Kommunen, Verbände und Unternehmen versteht. Mehr finanzielle Mittel für den Neu- und Umbau altersgerechter Wohnungen auszugeben, sei auch volkswirtschaftlich für die jüngeren Generationen sinnvoll. Günther formuliert das Ziel so: "Heim-Aufenthalte möglichst zu minimieren, indem Wohnungen so lange wie möglich für die Senioren funktionieren." Es gehe darum, die Eigenständigkeit der Boomer-Generation möglichst lange zu erhalten und damit die Jüngeren nicht zu überlasten.