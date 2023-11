Symbolischer Schabbattisch am Münchner Marienplatz

Am Münchner Marienplatz ist am Freitagmittag ein 73 Meter langer symbolischer Schabbattisch aufgestellt worden. ​Die weltweite Solidaritätsaktion für die entführten Menschen in Israel startete in Tel Aviv und fand nun erstmals auch in Bayern statt.

In Berlin, Frankfurt und in vielen anderen Städten weltweit gab es die festlich gedeckten, aber leeren "Schabbattische" bereits vergangenen Freitag. Shabbat ist in Israel ein Ruhetag, der wöchentlich am Freitagabend beginnt und bis Samstagabend andauert.

Solidarität für entführten Menschen in der Gewalt der Hamas

Die Solidaritätsaktion in München wurde von der Israelitische Kultusgemeinde organisiert. Sie will daran erinnern, dass noch immer über 200 Menschen in der Gewalt der Hamas sind. Die weißgedeckte Tafel mit Tellern und Besteck erstreckte sich fast über den gesamten Marienplatz. Auf den 240 leeren Stühlen klebten Vermisstenplakate. An manchen Plätzen stand sogar ein Gläschen mit Babybrei.

Idee: Nicht politisieren, sondern "Menschlichkeit hervorheben"

Viele Passantinnen und Passanten blieben stehen und machten Fotos. Einige wussten nicht genau, was das bedeutet und fragten nach. Genau das war auch die Idee hinter der Aktion, erklärt Yehoshua Chmiel von der jüdischen Gemeinde in München: "Wir erhoffen uns eben, dass hier, wo so viele Menschen vorbeigehen, die eigentlich vielleicht nicht immer so informiert sind, Fragen stellen. Und wir wollen hier nur um die Geiseln reden, wir wollen nicht politisieren, wer recht oder unrecht hat, sondern wir wollen die Menschlichkeit wieder hervorheben, die verloren gegangen ist."

Passanten von Aktion bewegt

Eine Münchnerin mit Verwandten in Israel weinte, ein junger Familienvater erklärte seinem Sohn, was die leeren Stühle mit den Kinderfotos bedeuten. Die Aktion am Münchner Marienplatz zeigt, dass das, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, auch viele Menschen in Bayern bewegt.