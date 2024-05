Sudetendeutsche: Nachwuchs will die Zukunft gestalten

Belastete Beziehungen verbessern

Die über Jahrzehnte äußerst schwierigen und durch die Geschichte belasteten Beziehungen zwischen Sudetendeutschen und Tschechen sind für ihn "heute so gut wie noch nie". Beschleunigt jüngst auch durch den neuen tschechischen Staatspräsidenten Petr Pavel und Ministerpräsident Petr Fiala.

Dies betont Hörtler zwar "aus voller Überzeugung". Trotzdem verzichtet er nicht darauf, in diesem Zusammenhang einmal mehr die "Brückenfunktion" seiner Sudetendeutschen zu Tschechien herauszustellen.

Sudetendeutsche: Ihre Zahl war immer auch ihre Stärke

Neben der Bildungsstätte in Bad Kissingen unterhalten die Sudetendeutsche weitere Institutionen, etwa ihr Sudetendeutsches Haus in München. Ihre große Zahl an Menschen war immer eine Stärke, eine "Massenorganisation" sind sie jedoch durch den Tod vieler Vertriebener nicht mehr.

Dafür pflegen sie nun Netzwerke, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden. Mit vielfältigen Kontakten. Auch in politische Kreise. Besonders Steffen Hörtler, der seit zehn Jahren auch Vorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Bayern ist.

Als Lobbyist für die sudetendeutsche Sache mangelt es ihm nicht am üblichen Funktionär-Slang. "Ich würde mir wünschen, dass Tschechien ein sichtbares Zeichen setzt und heikle Fragen nicht ausblendet", wiederholt der Landeschef eine altbekannte Forderung der Sudetendeutschen. Nämlich eine deutliche Aussage darüber, dass "die Vertreibung der Sudetendeutschen Unrecht war".

Netzwerke schaffen Verbindung in die alte Heimat

Gleichwohl sucht er mehr Verbindendes als Trennendes mit den Tschechen. Gerne ruft er das Netzwerk sudeten.net auf, das Sudetendeutsche mit ihren ehemaligen Feinden im Osten zusammenführen soll. Dort geben Deutsche ein, wo sie wohnen und woher ihre Vorfahren kommen. Und Tschechen fügen an, wo sie leben.

"Damit betreiben deutsche Nutzer zum einen Familien- und Heimatforschung mit ganz persönlichem Bezug", erläutert Hörtler, "und zum zweiten suchen und finden sie oft tschechische Gegenüber".

Begegnungen ergeben sich anschließend durch eine Ferienfreizeit, eine Bildungsreise oder einen Urlaub in der Tschechischen Republik.

Partnerschaft zwischen Bad Kissingen und Teplice

Steffen Hörtler hat oft die Tschechische Republik besucht, früher mit seinen Eltern, später in seiner Freizeit. Mit Bewohnern seines Wohnortes Bad Kissingen baut er gerade eine Städtepartnerschaft mit Teplice auf.

Nicht zuletzt die völkerverbindende Wirkung des Sports soll dabei helfen, nämlich ein großes Fußballturnier für Jugendliche, zu dem eine Mannschaft aus Teplice an die Fränkische Saale reisen wird.

"Ich bin ein glücklicher Mensch", behauptet er über sich selbst, "denn ich kann Beruf, Hobby und Interesse vereinen". Daher sieht er seine Aufgabe auf dem Heiligenhof eher als Berufung denn als Job.

Zeichen gegen Nationalismus setzen

Die Vergangenheit ist für ihn lebendig. "Fragen Sie heute eine bayerische Schulklasse nach Vorfahren aus Böhmen, Mähren oder Schlesien, dann meldet sich ein Drittel der Schüler und verweist auf die eigene Oma oder den Opa, auch wenn sie nicht immer genau wissen, woher die Verwandten stammen", stellt er fest.

Deshalb beschäftigt Hörtler eine Frage besonders: "Wie können wir beide, wie können die Deutschen und Tschechen Europa und die Zukunft gestalten?" Seine Lösung: "Wir müssen aus dieser gemeinsamen Geschichte lernen und wir wollen, dass dieser Nationalismus, der beide Völker getrennt hat, der beiden Völkern so schlimm mitgespielt hat, nicht wiederkommt."

Deutsch-tschechische Wurzeln leben

Steffen Hörtler wünscht sich Deutsche und Tschechen als Partner, wie es Franzosen und Deutschen gelungen ist. Dafür will er selbst Vorbild sein. "Ich lebe das deutsch-tschechische", urteilt er über sich.

Persönlich hat Steffen Hörtler seine Antwort schon gegeben. Seit 20 Jahren ist er mit einer Tschechin verheiratet. Lucie kommt aus der Nähe von Pardubice. Das Paar hat eine Tochter.

Besser kann man sein Bemühen um gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen nicht deutlich machen.