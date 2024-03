16. März 1945: "Ich habe nur noch die Flammen im Main gesehen"

Die Rollatoren reihen sich an einer Wand des Wappensaales im Würzburger Rathaus auf. Die Frauen und Männer, die damals mit Händen und Schaufeln als erste die Stadt von den Trümmern befreit haben, sind gezeichnet. Von der harten Arbeit, den Erlebnissen und dem Leben. Viele sind verstorben, auch deswegen hat die Stadt in diesem Jahr auch Zeitzeugen ab Jahrgang 1930 bis 1945 eingeladen. Der Saal ist voll, etwa 50 Männer und Frauen sind gekommen, finden bei einem Schoppen zaghaft in Gespräche mit den Tischnachbarn.

Es geht bei diesem Treffen nicht darum den Anspruch zu erheben, dass allen voran die Frauen eine ganze Stadt durch pure Selbstlosigkeit enttrümmert und wieder aufgebaut haben sollen, wie es schon in den 1940er Jahren medial inszeniert wurde.

Einige sind gekommen, um nach Menschen zu suchen, die die Bombardierung der Stadt im selben Keller überstanden haben, andere sind gekommen, um ihre Geschichte zu erzählen – alle sind gekommen, weil sie mit ihren Erlebnissen nicht allein sein wollen.

20 Minuten vernichtender Bombenhagel

In nur 20 Minuten zerstörten britische Bomber vor 79 Jahren die historische Altstadt nahezu komplett, bis zu 5.000 Menschen verbrannten, erstickten oder wurden von den einstürzenden Häusern erschlagen. Würzburg wurde zum vielzitierten "Grab am Main". Insgesamt 1.000 Tonnen Bomben - zunächst Spreng-, dann Stabbrandbomben – verschonten kaum ein Gebäude und entzündeten ein Feuerinferno, das noch über 100 Kilometer weit zu sehen war. Der Angriff dauerte von 21.20 Uhr bis 21.40 Uhr – jedes Jahr am 16. März läuten alle Kirchenglocken der Stadt in diesem Zeitraum. Grund für den Angriff auf die Domstadt war wohl weniger die ohnehin gering vorhandene militärische Infrastruktur, als vielmehr die Schwächung der Bevölkerungsmoral. Würzburg war durch seine kompakte Bauweise mit vergleichsweise geringem Aufwand flächendeckend anzugreifen.

Psychologische Hilfe zur Traumabewältigung

Renate Freiberger war fünf Jahre alt und suchte mit ihrer Familie und einem ganzen Wohnblock Schutz in einem Keller. Nach dem Bombardement befreite ihr Bruder sie durch ein Fenster als Erste. "Dann sagte er: Ich geh rein und hol die Mutter. Bleib du schön stehen!" Als er zurück im Keller war stürzte das gesamte Gebäude ein, Renate Freiberger überlebte als Einzige. "Ich weiß nicht mehr was danach mit mir passiert ist, ich habe nur noch die Flammen im Main gesehen." Erst nach 30 Jahren und mit psychologischer Hilfe konnte sie wieder den Mut aufbringen, ans Mainufer zu gehen. Auch andere Anwesende bestätigen, dass sie sich in Therapie begeben hatten. Noch Jahrzehnte danach fällt es vielen schwer, die Erinnerungen an damals laut auszusprechen.

Enttrümmerung war verpflichtend

Luitgard Braun aus Heidingsfeld erinnert sich, dass jede und jeder zwischen 15 und 60 Jahren an einem Tag in der Woche beim Beseitigen des Schutts mithelfen musste. Sie selbst war erst 14, packte aber auch mit an. Mit Schaufeln wurden die Überreste der Gebäude auf Loren geladen und zum Main gefahren, wo sie auf Schiffe verfrachtet wurden. "Wir in Heidingsfeld haben eine Stadtmauer mit einem Graben und der ist aufgefüllt mit Schutt. Da sind unsere Häuser drin", erinnert sie sich.

Die Stadt lag in Schutt und Asche, 90.000 Menschen waren obdachlos. Die meisten suchten Zuflucht im Würzburger Umland, in Gartenhäusern, bei Bekannten, Verwandten oder Bauern. Rosina Eckhardt (99) war nach dem Angriff vier Monate in einem Massenlager in Uettingen untergebracht, erzählt sie. Dann sei sie zurück nach Würzburg gekommen und wollte ihren Beruf als Laborantin wieder aufnehmen. Sie bekam auch ein neun Quadratmeter großes Zimmer zum Wohnen unter der Bedingung, dass sie samstags beim "Entschutten" hilft. Der Lohn war eine Lebensmittelkarte. Später sagt sie, habe sie in der Seinsheimstraße zwei Häuser mit aufgebaut, für 38 Pfennige in der Stunde.