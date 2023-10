Studie: Wo in Bayern es sich besonders günstig und teuer lebt

Die regionalen Unterschiede der Lebenshaltungskosten sind in keinem anderen Bundesland so groß wie in Bayern. Während München die mit Abstand teuerste Gegend der Bundesrepublik ist, liegt Wunsiedel auf Rang sechs der billigsten deutschen Landkreise und Kreise. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). In der Landeshauptstadt lebt es sich demnach um fast 38 Prozent teurer als im oberfränkischen Landkreis.

Die teuersten und günstigsten Regionen Bayerns

Die teuersten bayerischen Gegenden hinter der Stadt München, in der das Leben ein Viertel (25,1 Prozent) mehr als im Bundesdurchschnitt kostet, sind die umgebenden Landkreise München, Starnberg, Fürstenfeldbruck, Ebersberg und Dachau, die zwischen 16,7 und 10,1 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Wunsiedel dagegen liegt 9,2 Prozent unter dem Durchschnitt, gefolgt von den Landkreisen Tirschenreuth und Hof. Insgesamt ziehen sich die günstigsten Landkreise wie eine Kette am östlichen und nördlichen Rand des Freistaats: von Freyung-Grafenau bis Bad Kissingen.

Nach Regierungsbezirken betrachtet ist Oberbayern der teuerste. Das liegt dabei nicht nur an München und seinem Umland: Insgesamt liegen 21 der 23 oberbayerischen Städte und Landkreise über dem Bundesdurchschnitt, nur Altötting und Mühldorf darunter. Auch in Mittelfranken überwiegen die teureren Landkreise und Städte. Sieben von zwölf liegen dort über dem Schnitt, mit Erlangen an der Spitze. In Schwaben sind es neun von 14. Augsburg ist die teuerste Stadt des Regierungsbezirks.

In den restlichen Regierungsbezirken liegen jeweils nur zwei von zehn bis 13 Städten und Landkreisen über dem Bundesdurchschnitt. In Niederbayern sind das Landshut und Passau, in Unterfranken Würzburg und Aschaffenburg. In der Oberpfalz übertreffen Regensburg Stadt und Landkreis den Schnitt und in Oberfranken Bamberg und Bayreuth.

Grafik: Wo in Deutschland lebt es sich besonders günstig?