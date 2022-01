Sternsinger in Pandemiezeiten – Am besten im Freien

Auch die Sternsinger können in der Pandemie ihre Botschaft nur eingeschränkt zu den Menschen bringen. Das Landratsamt Landshut hat deshalb am Montag Empfehlungen veröffentlicht. Darin wird auf Kontaktbeschränkungen hingewiesen, um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken zu können.

Im Gottesdienst erlaubt

Konkret spricht das Landratsamt Landshut folgende Vorgaben aus: Der Besuch der Heiligen Drei Könige innerhalb von gottesdienstlichen Feiern ist unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln gestattet. Erlaubt ist auch, dass die Sternsinger durch die Straßen gehen und im Vorbeigehen Grußbotschaften übermitteln und Spenden sammeln.

Hausbesuche möglich – Mehr Sicherheit im Freien

Private Besuche der Heiligen Drei Könige in Häusern oder in privaten Räumlichkeiten sind wegen des aktuellen Pandemiegeschehens im Landkreis im Rahmen der Einhaltung der Kontaktbeschränkungen möglich. Sie sollten aber am besten im Freien unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften stattfinden, rät das Landratsamt.

Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist demnach zu beachten. Eine freiwillige Selbstverpflichtung der Brauchtumsdarsteller im Rahmen der 3G/2G-plus-Regel wird je nach Alter empfohlen. Die Anzahl der Darsteller sollte sich auf möglichst wenige Personen und maximal drei Aktive beschränken. Die Kontaktbeschränkungen gelten auch in diesem Zusammenhang: Kinder unter 14 Jahren können unabhängig ihres Impfstatus teilnehmen – für alle weiteren Teilnehmer gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen.

Landrat fordert Umsicht und Rücksicht

Landshuts Landrat Peter bedauert es, dass ein weiteres Jahr die Brauchtümer zum neuen Jahr nicht wie vor der Pandemie begangen werden können. Die aktuelle Situation fordere noch mal alle – gerade in der jetzigen Phase kurz vor der fünften Welle brauche es mehr Umsicht und Rücksicht aufeinander denn je, so Dreier in einer Mitteilung.

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion in Deutschland lautet "Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Bundesweit werden dabei wieder Kinder auf unterschiedliche Weise Geld für die Hilfsaktion sammeln.