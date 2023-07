Starkregen: Laaber will sich vor Sturzfluten schützen

Den 28. Mai 2016 werden sie bei der Feuerwehr in Laaber nicht so schnell vergessen. Jürgen Müller war bei der Sturzflut im Einsatz. Schon als sie in den Ort gefahren sind, sei das Wasser aus manchen Gullys wie aus einem Springbrunnen geschossen. "Und dann haben wir das Ausmaß der Schäden gesehen“, sagt der zweite Kommandant: eine Sturzflut mit Schlamm und Geröll. Große Gegenstände wie Schubkarren und eine Kinderrutsche habe das Wasser mitgerissen. Teile einer Gartenmauer habe es mehrere hundert Meter weit bis in die Schwarze Laber gespühlt.

Gewitterzelle bewegt sich kaum und entleert sich

Der Auslöser war eine Gewitterzelle oberhalb des Orts. Diese leerte sich auf einer Art Hochebene aus. Über die Felder und Äcker lief das Wasser wie durch einen Trichter in den Ort. Baumstämme und Erde aus den Äckern riss das Wasser mit, was den Kanal verstopfte und die Situation noch verschlimmerte. Videos von damals zeigen, wie sich die Schlammlawine durch den Ort frisst. Dutzende Häuser standen tief in Wasser und Schlick. 2020 wiederholte sich das Ganze noch einmal, wenn auch weniger schlimm wie vier Jahre zuvor.

Lesen sie auch: Gewitter - Was ist eine Superzelle und wie erkennt man sie?

Mehr Starkregentage bis 2050 prognostiziert

Solche Starkregenereignisse drohen in Bayern künftig häufiger. Zahlen des Landesamts für Umwelt, die BR24 ausgewertet hat, zeigen, dass im Landkreis Regensburg bis 2050 mit 0,6 Starkregentagen mehr im Jahr gerechnet werden muss. Am heute schon deutlich stärker betroffenem Alpenrand könnte es sogar bis zu 1,6 Starkregentage zusätzlich sein. Dagegen wirken die Zahlen für den Landkreis Regensburg moderat, aber jede Zunahme bedeutet für die Menschen in Laaber ein höheres Risiko.