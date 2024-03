Stadtwald Augsburg ist "Waldgebiet des Jahres"

Der Augsburger Stadtwald ist so etwas wie ein Alleskönner - und hat deswegen die Fachwelt überzeugt: "Dieser Wald bietet Raum für den Naturschutz, Natura-2000-Gebiete, Trinkwasserschutz und für die Erholung. Der Stadtwald Augsburg zeigt damit in besonderer Weise, was Forstleute und Wälder für unser Ökosystem und unsere Gesellschaft tagtäglich leisten", begründet der Bund deutscher Forstleute (BDF) seine Wahl des Augsburger Stadtwalds zum "Waldgebiet des Jahres 2024".

Stadtwald Augsburg erfüllt viele Zwecke

Beim Stadtwald handele es sich um eine seit Jahrhunderten bewirtschaftete Kulturlandschaft, die aufgrund ihrer Naturnähe hohe ökologische Ansprüche erfülle. Die Stadt Augsburg ist nach eigenen Angaben die zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in Deutschland. Der jetzt ausgezeichnete Lechauwald umfasst gut 22 Quadratkilometer. Er liegt innerhalb des Stadtgebietes und dient den Augsburgerinnen und Augsburgern als Naherholungsgebiet.

Stadtwald sichert die Augsburger Trinkwasserversorgung

Der Stadtwald spielt zudem eine zentrale Rolle für die Augsburger Trinkwasserversorgung. "Das komplette Trinkwasser von Augsburg und quasi auch der Umgebung, für 340.000 Menschen, kommt direkt aus diesem Wald raus", sagt Jürgen Kircher, der Amtsleiter der Augsburger Forstverwaltung. "Dass die Wassergewinnung auf dem eigenen Territorium oder im eigenen Stadtgebiet stattfinden kann, ist etwas Herausragendes. Und es ist ein ganz wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Wert dieses Waldes, dass er Trinkwasserspender ist", erklärt Kircher.

Balance finden zwischen Schutzgebiet und Naherholung

"Wir haben den Stadtwald Augsburg ausgewählt, weil es den Forstleuten vor Ort hervorragend gelingt, den verschiedensten Ansprüchen an einen Wald inmitten einer Großstadt gerecht zu werden", heißt es in der Begründung des Bundes deutscher Forstleute. Das macht Amtsleiter Jürgen Kircher stolz. "Das ist einfach eine Wertschätzung, die wir da kriegen. Und der Blick von außen zeigt: Was habt ihr da für einen tollen und schönen Wald? Was habt ihr da für ein Juwel mitten in der Stadt?" Das sei sehr motivierend.

Als Verantwortlicher für den Wald müsse man immer die verschiedenen Nutzungsarten im Blick haben - und das sei manchmal nicht so einfach und führe zu Konflikten. "Trinkwasser ist schützenswert. Aber die Leute wollen jetzt auch mit dem Hund spazieren gehen. Also muss man darauf achten, dass man den Hundekot wieder mitnimmt. Und unser Job ist, eine Balance hinzubringen und den Ansprüchen gerecht zu werden", sagt Kircher.

Stadtwald Augsburg ist artenreiches Naturschutzgebiet

Nach Angaben der Stadt Augsburg ist der Stadtwald eines der größten, ältesten und artenreichsten Naturschutzgebiete Bayerns. Zudem sei er Natura 2000-Gebiet und damit ein Naturerbe von europäischem Rang mit besonders schützenswerten Arten und Lebensräumen. Der Stadtwald ist laut Stadt Augsburg überregional gesehen eine der bedeutendsten Kulturlandschaften: So habe er bereits in der Römerzeit und spätestens seit dem frühen Mittelalter als Holzlieferant und als Weideland gedient.