Spaziergänger zu Vorsicht aufgerufen: Hasenpest in Happurg

Nach Angaben des Landratsamtes im Nürnberger Land ist bei einem Hasen in der Nähe von Happurg die als Hasenpest bekannte Tularämie festgestellt worden. Vor allem Jäger, Köche, Metzger und Tierärzte sind zu erhöhter Vorsicht aufgerufen, da diese Berufsgruppen oft mit toten oder kranken Tieren in Kontakt kommen.

Hasenpest nur selten lebensbedrohlich für Menschen

Aber auch Hundebesitzer und Spaziergänger sollten wachsam sein, da infizierte Tiere ihren natürlichen Fluchtreflex verlören und Menschen gegenüber oft keine Scheu zeigten, so die Behörde weiter. Nicht nur Hasen erkranken den Angaben zufolge an Tularämie, sondern auch viele andere Nagetiere und Vögel.

Intensiver Kontakt mit Tieren sollte daher vermieden werden - der häufigste Ansteckungsweg. Der Erreger kann über Mund, Nase, Lidbindehaut oder kleine Haut- oder Schleimhautverletzungen eintreten. In seltenen Fallen könne die Hasenpest beim Menschen lebensbedrohlich werden, so das Landratsamt.

2022: 16 Tularämie-Fälle in Bayern

Trotz des Vorkommens des Erregers in der deutschen Feldhasenpopulation sind nur wenige Erkrankungsfälle bei Menschen bekannt, heißt es beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Im vergangenen Jahr waren es demnach 68 Fälle in Deutschland, davon 16 in Bayern.

Krankheitsbild beim Menschen

Die Krankheit beginnt beim Menschen laut LGL mit unspezifischen, grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mattigkeit. An der Eintrittsstelle entwickelt sich den Angaben zufolge eine geschwürig zerfallende Papel (eine Art Knötchen). Die benachbarten Lymphknoten schwellen stark an und vereitern. Innere Organe können beteiligt sein, beispielsweise in Form einer Lungenentzündung. Als besonders schweres Krankheitsbild sei die typhöse Form bekannt, die als Septikämie - eine Art Blutvergiftung - verläuft.