KI greift Medien an

Zunächst heißt es auch für deutsche Medien: Aufhorchen! Es gibt nun ein Programm, das auf nahezu jede Frage eloquent eine Antwort formuliert. In Sekunden. Die Rolle der Medien als Weltvermittler wird somit attackiert. Auch Tech-Giganten wie Google haben längst erkannt, dass eine Antwort-Maschine wie aktuell der ChatGPT eine Bedrohung des bisherigen Geschäftsmodells bedeutet. Dieses mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitende Basismodel (foundation model) verändert den Markt radikal, gilt somit als disruptiv. Das Nachfolgemodel GPT-4, das dieses Jahr seinen roll-out haben dürfte, wird die Dramatik der Umwälzung weiter verstärken. Wird die Fähigkeit der KI, selbst zu lernen, sich noch weiter verbessern, erleben wir einen weiteren Quantensprung.

KI erreicht Massenpublikum

Google will sich vom ChatGPT nicht in die Ecke drängen lassen. Schon gar nicht vom Microsoft-Konzern, der vor hat, die KI als ersten Schritt in seinen Cloud-Dienst aufzunehmen. An weiteren Bots in Konkurrenz zum ChatGPT arbeiten mehrere Unternehmen. Künstliche Intelligenz wird damit einem Massenpublikum als Service angeboten werden. Und der spielerische, auch begeisterte Umgang mit ChatGPT zeigt, dass die Berührungsängste gering sind. Was also blüht klassischen Medien? Wenn sich die Art der Kommunikation verändert, dann können sie selbst nicht stehen bleiben.

Strategie: Dialog und Identität

Kundenkontakt heißt nicht allein, eine Leserbriefseite zu haben, regelmäßig eine Publikumsbefragung zu machen oder stolz zu sein auf "engagement", also Likes und Kommentare unter Angeboten auf Sozialen Medien. Nähe zum Publikum heißt jetzt umso mehr echter, ständiger, menschlicher Dialog: Was interessiert Dich, zum Beispiel in Deiner Region? Wie können wir Deine Probleme lösen? Welche Antworten brauchst Du noch heute? Natürlich ist dies schon jetzt das Ziel der Redaktionen, nicht nur der "Ratgeberseite". Aber manchen fehlt dennoch der unmittelbare Kontakt zum Kunden. KI-Chats sind dagegen 24 Stunden lang ansprechbar. Sie werden künftig noch smarter, menschenähnlicher, durchaus einfühlsamer antworten als bisher.

Um den Publikumsdialog auf eine andere Ebene zu heben, experimentiert BR24 bereits damit, Hinweise aus Publikums-Kommentaren direkt in unsere Recherchen aufzunehmen und zu kennzeichnen. Kundenbindung durch Einbindung in Stories. Die Ergebnisse werden wir im Frühsommer präsentieren. Aber auch dies ist nur der Anfang. Medien müssen den Dialog aktiv organisieren. Und sie sollten zudem anschaulich machen, was sich gerade durch KI verändert, wo auch ihre Grenzen liegen. Wir haben dies über die erste Live-Talkshow mit einem GPT-Roboter versucht.