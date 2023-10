Sonniges Oktoberfest: Wiesn-Finale mit Wärmerekord

158 Stunden lang begleitete die Sonne in diesem Jahr die Besucher über die Wiesn - für einen Zeitraum von 18 Tagen ist das selten. Denn diese 158 Sonnenstunden spendiert für gewöhnlich, also im langjährigen Durchschnitt, ein ganzer September mit seinen 30 Tagen!

Rekordverdächtige 28 Grad zum Abschluss

Noch ungewöhnlicher war die Wärme: An 15 Tagen lag die Tageshöchsttemperatur über der 20-Grad-Marke und an sechs Tagen wurde die 25-Grad-Marke erreicht oder überschritten, was diesen Tagen das Prädikat "Sommertag" einbrachte. Und schließlich der letzte Tag - ein Finale mit zehn Stunden Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 28 Grad!

Um die Seltenheit dieses hochsommerlichen Wiesn-Finales zu verdeutlichen, wurden die Tageshöchsttemperaturen der Finaltage der vergangenen 50 Jahre in einer Grafik zusammengefasst. Die 28 Grad am gestrigen 3. Oktober sind die mit Abstand höchste Temperatur, die im vergangenen halben Jahrhundert am letzten Tag einer Münchner Wiesn verzeichnet wurde.