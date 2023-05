Söder: Heimatvertriebene hätten Friedensnobelpreis verdient

Vor über 70 Jahren wurden die Sudetendeutschen aus ihrer Heimat vertrieben, der damaligen Tschechoslowakei. Dass sich Bayern und Tschechien mittlerweile so gut verstehen, sei auch den Sudetendeutschen zu verdanken, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg.

Sudetendeutsche legten Grundstein "für ein neues, modernes Europa"

"In der Heimatcharta der Vertriebenen wurde darauf verzichtet, auf Rache und Revanche. Es wurde verzichtet darauf, zu fordern, es muss so sein wie zuvor. Ich kann nur eines sagen, die Heimatvertriebenen hätten wirklich den Friedensnobelpreis verdient", so Söder. Mit ihrem Handeln hätten sie den Grundstein "für ein neues, modernes Europa" gelegt.

Söder ist Schirmherr des dreitägigen Treffens, das am Pfingstsonntag zu Ende ging und unter dem Motto "Schicksalsgemeinschaft Europa" stand.

Auch Krieg in der Ukraine Thema

Bei der Hauptkundgebung kam auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zur Sprache. Söder sagte, die gemeinsame Geschichte habe gezeigt, dass die gewaltsame Verschiebung von Grenzen nicht geduldet werden dürfe. Nur die Freiheit der Ukraine werde auch die Freiheit in Europa erhalten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nach Angaben des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppen, Bernd Posselt, etwa drei Millionen Sudetendeutsche vertrieben worden. Gut die Hälfte von ihnen sei nach Bayern gekommen, so Posselt, der auch Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist.