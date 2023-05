Auerhühner gedeihen offenbar – aber nicht im Fichtelgebirge

Das Auerhuhn ist scheu und anspruchsvoll bei seinem Lebensraum – deswegen gilt es als eine so genannte "Schirmart". Was bedeutet: Wo das Auerhuhn gedeiht, wird es auch vielen anderen Tierarten nicht schlecht gehen. Deswegen hat die Bayerische Forstverwaltung im vergangenen Herbst ein langfristig angelegtes Auerhuhn-Monitoring gestartet.

Die ersten Ergebnisse sind nach Einschätzung der Beteiligten insgesamt erfreulich: In den bayerischen Alpen und im Bayerischen Wald konnte das Auerhuhn an insgesamt über 800 Stellen nachgewiesen werden. An mehreren Monitoringpunkten stellten die Vogelbeobachter eine "erfreulich hohe Aktivitätsdichte" der Waldvögel fest.

Population im Fichtelgebirge ist isoliert und prekär

Prekär sieht es für das Auerhuhn jedoch offenbar im Fichtelgebirge aus. Die Population dort ist klein und isoliert von anderen und gilt deshalb als besonders bedroht. Die Vogelbeobachter gaben sich dort deshalb besondere Mühe. Studierende und Personal des Landesbunds für Vogelschutz und Naturschutz (LBV) Oberfranken halfen mit, alle potentiell geeigneten Lebensräume im Fichtelgebirge abzusuchen – insgesamt 777 Punkte. Trotzdem sichteten sie nur eine einzige Auerhenne und fanden Monate später noch eine Auerhennenfeder. Das lässt trotz jahrzehntelanger Schutzbemühungen für das Auerhuhn im Fichtelgebirge auf eine sehr geringe Populationsgröße schließen, heißt es.

Auerhühner brauchen Ruhe und sehr viel Platz

Das Auerhuhn benötigt als Lebensraum großflächig lichte Wälder mit hohen Nadelholzanteilen und Krautbedeckung auf dem Waldboden. Im Sommer fressen Auerhühner Heidelbeeren, im Winter Tannennadeln. Sie brauchen eine sehr große Fläche – laut Wildtierportal Bayern im Jahresverlauf durchschnittlich 500 Hektar pro Individuum. Außerdem reagieren Auerhühner sehr empfindlich auf Störungen.

Monitoring geht weiter

Deswegen beobachten die 66 geschulten Auerhuhn-Kartierer die Vögel für das Monitoring auch nicht mehr wie früher beim Balzen. Sondern erst im Herbst, wenn die Brut bereits aufgezogen ist. Wie viele Auerhühner es bayernweit noch gibt, lässt sich nach dieser ersten Inventur noch nicht sagen, heißt es in einer Mitteilung der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Das würden erst die nächsten Monitoring-Durchgänge in den kommenden Jahren zeigen. Die Untersuchungen sollen künftig alle drei Jahre wiederholt werden. Ergänzend sind auch genetische Untersuchungen geplant, um die tatsächliche Zahl der Vögel bestimmen zu können.

Vor elf Jahren wurde die Zahl der Auerhühner in Bayern auf 1.200 bis 1.800 geschätzt. Bayern beherbergt den größten Teil der in Deutschland noch vorhandenen Populationen. "Deshalb haben wir für den Schutz eine ganz besondere Verantwortung", betonen LBV-Vorsitzender Norbert Schäffer und der Waldexperte des Bund Naturschutz in Bayern, Hans Kornprobst.