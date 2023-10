So sieht der neue "Franken-Thüringen-Express" aus

Ab nächstem Jahr mit 190 km/h nach Erfurt

Zu den 18 neuen Zügen kommen ab Juni 2024 nochmals acht weitere hinzu. Diese Züge können dann bis zu 190 km/h schnell fahren, verfügen über 634 Sitzplätze und sind damit eine gute Alternative zum Intercity Express (ICE) nach Erfurt. Laut DB Regio Bayern gehören sie zu den schnellsten Regionalzügen in Deutschland. Außerdem bieten sie damit eine schnelle Verbindung zwischen Nürnberg und den oberfränkischen Städten – wie zum Beispiel Coburg in knapp über einer Stunde. Dort in der Region sollen die Verbindungen ebenfalls ausgebaut werden. Von Nürnberg aus soll Coburg ab dem kommenden Sommer dann im Stundentakt angefahren werden.

Züge mit Franken-Know-how

Auch wenn die Fertigung der Züge in Krefeld erfolgt, wurden sie geplant und entwickelt bei Siemens in Erlangen beziehungsweise Nürnberg. Die vierteiligen Züge des "Desiro HC", die zum Fahrplanwechsel zum Einsatz kommen, kosten etwa zehn Millionen Euro, so Elmar Zeiler, Leiter des Nahverkehrs-und Regionalzüge-Bereichs bei Siemens Mobility. Die längeren, sechsteiligen Triebzüge, die ab Juni 2024 anrollen, kosten etwa 15 Millionen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die neuen Züge auf 320 Millionen Euro. Der Freistaat Thüringen und der Freistaat Bayern teilen sich die Kosten.

Wartung der Züge in Nürnberg

Etwa 150 Züge dieses Typs sind in Deutschland schon unterwegs. Auch in Bayern sollen sie vermehrt zum Einsatz kommen, so Hansrüdiger Fritz von der DB Regio Bayern. Gewartet werden sie in Zukunft in Nürnberg. Dazu muss die Wartungshalle ausgebaut werden, da die neuen Züge länger sind. Etwa 200 Zugführer werden und wurden inzwischen umgeschult, um die neuen Züge fahren zu dürfen.