Bahn erhöht Preise im Fernverkehr - nicht alle Tickets betroffen

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass Bahnfahren im Fernverkehr teurer wird. Sowohl die sogenannten Flexpreise sowie die Streckenkarten für Pendler steigen um durchschnittlich 4,9 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Der Preis der Flextickets werde ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember nach Kaufzeitpunkt variieren - wer früher bucht, fährt billiger. Die Fahrkarten heißen so, weil sie Fahrgästen eine gewisse Flexibilität ermöglichen sollen, insbesondere bei der Zugauswahl.

Das sogenannte City-Ticket für den kostenlosen Nahverkehr am Abfahrts- und Zielort bei Fernreisen entfällt künftig. Die Bahn begründet das damit, dass viele Menschen jetzt das Deutschlandticket für den bundesweiten Nahverkehr gekauft hätten.

DB-Fernverkehr wird teurer - Spartickets bleiben aber unverändert

Die Preise der sogenannten Spar- und Supersparangebote bleiben gleich. Von diesen bietet die Bahn pro Fahrt jeweils ein bestimmtes Kontingent an. Sie sind deutlich günstiger als die Flextickets, allerdings sind Fahrgäste mit ihnen in der Regel auf einen bestimmten Zug festgelegt. Außerdem sind Stornierungen nur noch in einem kurzen Zeitraum möglich.

Die Einstiegspreise sollen zum Fahrplanwechsel weiter 17,90 Euro für die Superspar-Tickets sowie 21,90 Euro für die Spartickets betragen. Für Senioren soll es ein verstetigtes Spar- und Supersparangebot geben, das jeweils zwei Euro günstiger ist. Laut Bahn werden inzwischen acht von zehn gebuchten Einzelfahrkarten zu Spar- oder Supersparpreisen erworben.

DB hebt Preise an: Auch Bahncards werden teilweise teurer

Bahncard-25-Inhaber müssen künftig drei Euro mehr zahlen: Die Rabattkarte kostet ab dann 62,90 Euro im Jahr. Mit ihr bekommen Fahrgäste 25 Prozent Rabatt auf jede Fahrkarte. Der Preis für die Bahncard 50, mit der sich Fahrkarten um die Hälfte günstiger erwerben lassen, bleibt unverändert.

Schon zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 hatte die Bahn die deutlich gestiegenen Kosten etwa für Energie zum Teil an die Kunden weiter gegeben. Damals stieg der Flexpreis sogar um 6,9 Prozent. In diesem Jahr muss der Konzern auch einen hohen Tarifabschluss mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) stemmen. Die Preisanpassungen für die Kundinnen und Kunden lägen aber "deutlich unter der aktuellen Inflationsrate", hieß es.

Mit Informationen von Reuters und dpa