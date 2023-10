"Es geht nicht um mich": Putin nennt Niederlage "lächerlich"

Wladimir Putin wirkte schon mal selbstbewusster. Auf einer Pressekonferenz in Peking sah er sich unangenehmen Journalisten-Fragen ausgesetzt. So wollte jemand von ihm unverblümt wissen, was er von Joe Bidens Behauptung halte, Russland habe den Angriffskrieg auf die Ukraine verloren. Putins Antwort: "Na, toll." Diese Annahme sei "lächerlich", sonst würden die USA an die Ukraine wohl kaum ballistische Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von 165 Kilometern liefern, sogenannte ATACMS (Army TACtical Missile System): "Wenn der Krieg verloren ist, warum liefern sie sie dann? Fragen Sie sie! Wirklich lustig."

Mit den Raketen beschoss die ukrainische Armee einen russischen Militärflughafen und war dabei wohl sehr erfolgreich. Es sollen etliche Hubschrauber zerstört worden sein. Obendrein gibt es unter den Militärbloggern Gerüchte, ukrainische Truppen hätten die russische Front auf der linken Seite des Dnjepr durchbrochen, was Putin indirekt bestätigte: "Es gibt Verluste, aber kein Resultat. Das ist ein Fehler."

"Warum das alles? Sehr komisch!"

Putin beruhigte sich und die Öffentlichkeit folgendermaßen: "Erstens richtet das natürlich Schaden an und schafft eine zusätzliche Bedrohung. Zweitens werden wir diese Angriffe natürlich abwehren können. Krieg ist Krieg, und natürlich habe ich gesagt, dass sie eine Bedrohung darstellen, das versteht sich von selbst. Aber das Wichtigste ist, dass das grundsätzlich nicht dazu führen kann, die Situation an der Front überhaupt zu ändern. Unmöglich. Das kann man mit Sicherheit sagen." Offenbar emotional aufgewühlt schimpfte Putin, US-Präsident Biden solle seine Raketen und andere Waffen beiseite legen, dann könne er "auf ein paar Waffeln und Tee" nach Moskau kommen. Mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping habe er auch in "eineinhalb, vielleicht sogar zwei Stunden" eine Tasse Tee geleert und Themen "absolut vertraulicher Natur" angesprochen: "Das war ein sehr produktiver und bedeutungsvoller Teil des Gesprächs."

Biden verlängere nur die "Qual der Ukraine", so Putin. Den USA werde es auch nichts nutzen, zwei Flugzeugträger ins Mittelmeer zu bugsieren. Doch damit besänftigte Putin nicht mal seinen eigenen Propagandisten Sergej Markow. Der Politologe schrieb in seinem Blog, die Ausführungen des Präsidenten seien zwar "logisch", doch etwas anderes auch: "Wenn der Westen nicht die Hoffnung hätte, Russland im Krieg in der Ukraine eine militärische Niederlage beizubringen, gäbe es keine so massiven Waffenlieferungen. Das heißt, der Westen gewinnt den Krieg in der Ukraine gegen Russland noch nicht, agiert aber so erfolgreich, dass er hofft, ihn auf dem Schlachtfeld zu gewinnen."

"Waffeln mit Kaviar"

Ilja Blogger Ananjew scherzte mit Blick auf "Waffeln und Tee", die Polit-Küche werde wohl gerade angeheizt. Die Vorstellung, dass Biden in Moskau Tee schlürfe und Putin im Weißen Haus einen Burger verdrücke, deute "so oder so auf große Schritte großer Politiker in Richtung Beendigung des Krieges". Andere vermuteten, Putin werde wohl "Tee mit Plutonium" servieren: "Nach all dem, was passiert ist – Waffeln und Tee? Diejenigen, die im Jenseits weilen oder verstümmelt und vertrieben wurden, werden es zu schätzen wissen." Ein Leser fragte sich, ob Putins Worte als "Vorschlag zur Kapitulation oder für Verhandlungen" gewertet werden könne.

"Es gibt nur noch sehr wenige Staatsoberhäupter, die bereit sind, mit Putin an einem Tisch zu sitzen. Auch wenn er Waffeln mit Kaviar kredenzt", hieß es spöttisch. Ebenso sarkastisch der Hinweis: "Halluzinogene sind eine Klasse psychoaktiver Substanzen, die veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen." Dass zwei Opas miteinander Waffeln verspeisten, sei wirklich genau das, was unter Geostrategie zu verstehen sei, ätzte ein weiterer russischer Beobachter. Möglicherweise habe Putin aufgearbeitet, dass er nirgendwo mehr willkommen sei. Hier und da gab es Hinweise, dass der Begriff "Teaparty" in den USA bekanntlich gleichbedeutend mit einer Revolution ist, sowohl unter Bezugnahme auf die historische von 1773, die den Unabhängigkeitskrieg auslöste, als auch auf die rechtskonservativen Republikaner, die behaupten, in dessen Tradition zu stehen.

Vergleich mit Kaiser Hirohito und Wilhelm II.

Einer der Blogger reagierte auf Putins wunderliche Stellungnahme mit einem vielsagenden Hinweis auf den japanischen Kaiser Hirohito (1901 - 1989), der von seinen Generälen im Zweiten Weltkrieg zunehmend isoliert worden sei: "Selbst der Kaiser, der unter dem Einfluss seiner engsten Berater stand, konnte nicht nach eigenem Ermessen handeln. Er wurde ebenso wie seine Untertanen vom Militär zum Opfer gemacht. Ein klares Beispiel dafür, wie er von ihm 'ergebenen' Generälen getäuscht und für deren eigene Zwecke ausgenutzt wurde, sind die in seinem Namen veröffentlichten kaiserlichen Dekrete, die fiktive Siege über den Feind auf den Salomon- und Gilbert-Inseln verherrlichten. Hirohito konnte nicht den Befehl erteilen 'die Waffen nieder'. Er hatte nicht die Macht dazu."

Auch der deutsche Kaiser Wilhelm II. habe mal geseufzt: "Der Generalstab sagt mir gar nichts und fragt mich auch nicht. Wenn man sich in Deutschland einbildet, dass ich das Heer führe, so irrt man sich sehr. Ich trinke Tee und säge Holz und gehe spazieren, und dann erfahre ich von Zeit zu Zeit, das und das ist gemacht, ganz wie es den Herren beliebt. Der Einzige, der ein bisschen netter zu mir ist, ist der Chef der Feldeisenbahnabteilung, der erzählt mir alles, was er macht und beabsichtigt." Fest steht, dass der Monarch im Ersten Weltkrieg tatsächlich von der Heeresleitung ausgebootet wurde und in militärischen Angelegenheiten wenig zu melden hatte. Dieses Schicksal droht nach Ansicht des russischen Bloggers nun ganz offensichtlich auch Putin.

"Versorgung wird deutlich komplizierter"

Im russischen Portal "Newsfeed" mit 125.000 Abonnenten heißt es über die neue militärische Lage düster: "Jetzt müssen Munitionslagerhäuser, Stützpunkte, Flugplätze usw. noch weiter von der Front entfernt werden, was zu sehr großen Problemen führen kann. Die Versorgung mit Munition und allem Notwendigen wird deutlich komplizierter. Ein großes Problem entsteht bei Hubschraubern, die ukrainische Panzerfahrzeuge effektiv zurückhielten. Nun muss ihre Basis noch weiter zurückverlegt werden, aber Hubschrauber verfügen nicht über die Ausrüstung, um 200 bis 300 Kilometer hin und her zu fliegen."

Befremden löste Putin auch mit einem Interview aus, in dem er wortreich die angebliche "Erniedrigung" Russlands durch die USA beklagte: "Wir müssen lernen, andere zu respektieren, dann besteht keine Notwendigkeit, jemanden zu erniedrigen. Aber der Wunsch, jemanden ständig aus irgendeinem Grund oder ohne Grund zu schikanieren, führt zu Problemen. Sie pflegen natürlich ihre gewohnte Brillanz – und das machen sie gut: Sie lächeln protokollarisch, klopfen jedem auf die Schulter. Aber der Respekt vor anderen Menschen, vor anderen Ländern, vor anderen Völkern liegt in etwas anderem – in der Berücksichtigung ihrer Interessen. Und dann wird es keinen Grund mehr geben, jemanden zu erniedrigen." Auf die Nachfrage, ob es überhaupt möglich sei, Putin zu "erniedrigen", antwortete er ausweichend, es gehe nicht um ihn persönlich, sondern um Russland.