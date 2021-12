Saisonauftakt: Großer Andrang am Sudelfeld

Maske auf - beim Anstehen am Lift

Auch direkt am Lift steht mehr Personal als sonst. Nur selten aber muss ein Hinweis gegeben werden, die Maske doch richtig hochzuziehen. Sowohl beim Anstehen als auch in den Liften muss der Schutz getragen werden, auf der Piste aber natürlich nicht. Auf Twitter war in den letzten Tagen das Gerücht umgegangen, auch beim Abfahren müsse die Maske aufbleiben. Egid Stadler dazu: "Das ist ein totaler Schmarrn!"

Gute Skibedingungen

Die Schneelage auf dem Sudelfeld ist gut, selten gab es in den letzten zehn Jahren im Dezember so viel Naturschnee. Zusätzlich erlauben die niedrigen Temperaturen die Produktion von jeder Menge Kunstschnee. So startet das Sudelfeld hoffnungsvoll in diesen Ski-Winter.