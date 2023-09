Geflüchtete versorgen und integrieren: Kommunen an ihren Grenzen

Sayed Shaw-Hashemy und seine Frau Margan spielen mit ihren beiden kleinen Kindern auf dem Spielplatz der Gemeinschaftsunterkunft im oberbayerischen Neuburg an der Donau. Die beiden älteren Kinder sind noch in der Schule. Der 35-jährige Sayed Shaw-Hashemy ist Bauingenieur und arbeitete in Afghanistan für deutsche Organisationen - er baute beispielsweise Schulen mit auf - bis zur Machtübernahme der Taliban. Die Situation wurde für ihn immer gefährlicher. Er floh mit seiner Familie.

In Deutschland zählt er zu den sogenannten ehemaligen Ortskräften. In Bayern fühlt er sich sicher. Doch der Alltag ist eine Herausforderung: Seit fast einem Jahr lebt die Familie mit ihren vier Kindern in der Unterkunft. Rund 30 Quadratmeter haben sie: "Ich suche nach einer Wohnung. Denn in einem Raum mit sechs Familienmitgliedern zu leben, ist etwas herausfordernd. Ich kann mich nicht so gut auf das Lernen konzentrieren. Die Kinder ins Bett zu bringen ist auch schwierig, weil sie unterschiedlich alt sind." Doch er weiß: Wohnraum in der Region um Ingolstadt ist Mangelware.

Knapper Wohnraum - Unterbringung wird immer schwieriger

Wohnraum im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist knapp. Die Unterbringung der geflüchteten Menschen wird immer schwieriger. Bereits seit fast einem Jahr nutzt der Landkreis zwei Turnhallen als Notunterkünfte. Rund 150 Menschen sind derzeit dort untergebracht.

"Wir haben mittlerweile fast keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr. Es wird von Woche zu Woche schwieriger, im boomenden Wohnungsmarkt der Region Ingolstadt etwas zu finden und neben der Unterbringung ist natürlich auch die Integration dann kaum noch leistbar", berichtet Landrat Peter von der Grün (FW). Er würde sich eine "Verschnaufpause" wünschen. Eine kurzzeitige Begrenzung der Zuweisungen in die Städte und Gemeinden wäre hilfreich, meint er. Doch in der nächsten Woche soll wieder ein Bus mit etwa 50 Menschen im Landkreis ankommen, die dann einen Platz brauchen. Bayernweit wird es in den Asylunterkünften eng.

Unterkünfte sind voll

Laut bayerischem Innenministerium sind die Unterkünfte aktuell zu 96 Prozent ausgelastet. Rund 119.000 Menschen sind derzeit dort untergebracht. In Bayern leben aktuell rund 380.000 sogenannte Schutzsuchende. Unter Schutzsuchende fallen Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und sich in Deutschland nur registrieren müssen. Lediglich ein Drittel von ihnen lebt in staatlichen Unterkünften. Dazu kommen Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben und noch auf einen Bescheid warten. Aber auch Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die dennoch in Deutschland geduldet werden, weil sie etwa berufstätig sind oder eine Ausbildung machen.

Um leichter Wohnraum zu finden, unterstütze die Staatsregierung die Kommunen: Beispielsweise werden alle ungenutzten Liegenschaften des Freistaats darauf geprüft, ob sie zu Unterkunftszwecken genutzt werden können, heißt es aus dem Innenministerium.

Landkreistag: "Kapazitäten erschöpft"

Der bayerische Landkreistag bestätigt die Probleme, die beispielsweise der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat. "Bayernweit steigen die Flüchtlingszahlen massiv an. Die Unterbringungs- und Versorgungskapazitäten sind vielerorts erschöpft. In allen Bereichen - von der Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge bis zur Kinderbetreuung - ist die Situation extrem angespannt", teilt der Präsident des bayerischen Landkreistags, Landrat Thomas Karmasin (CSU), auf BR-Anfrage mit.

In einem Schreiben haben sich die bayerischen Landrätinnen und Landräte an die Bundesregierung gewandt. Sie fordern beispielsweise eine lückenlose Sicherung der Grenzen, statt Geldleistungen ein Bezahlkartensystem und dringend Entlastung bei der Unterbringung.