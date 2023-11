Wohnraum für Flüchtlinge: Dringend gesucht - oft nicht erlaubt

Aber auch hier gibt es Probleme wegen der Auflagen: Diese Zelte gelten baurechtlich als "fliegende Bauten". Das bedeutet, dass sie nur einen begrenzten Zeitraum an einem Platz stehen dürfen. Das Zelt, das man bereits Anfang des Jahres auf dem Laugnaplatz in Wertingen aufgestellt hatte, musste deshalb zwischenzeitlich wieder abgebaut werden. Jetzt steht es wieder, an demselben Ort, wird erneut hergerichtet, für die Unterbringung von bis zu 120 Geflüchteten. Das kostet Zeit und Geld. "Das ist nicht verständlich und der Bevölkerung nicht vermittelbar", sagt Müller und schüttelt den Kopf. Zumindest mündlich habe er inzwischen die Zusage vom Bauministerium, dass das Zelt diesmal länger stehen dürfe. In Lauingen wird ein Flüchtlingszelt unterdessen gerade wieder abgebaut – ein Platz, um es erneut aufzustellen, ist noch nicht gefunden. Auf Anfrage von BR24 antwortet das Ministerium, solche Zelte müssten nicht automatisch nach drei Monaten abgebaut werden. Allerdings müsse man nach dieser Zeit prüfen, ob ein Bauantrag nötig sei. Bedeutet in jedem Fall: bürokratischen Aufwand.

Ungleiche Verteilung sorgt für Unmut

Unterdessen sorgen alle diese Maßnahmen auch für Streit unter den Kommunen: Während in den Donaustädten im Landkreis Dillingen bereits viele Flüchtlinge untergebracht sind, leben in manchen Dörfern gar keine oder nur sehr wenige. Man habe keinen großen Platz, um ein Zelt aufzustellen, heißt es von den Bürgermeistern der kleinen Kommunen. Freien Wohnraum gebe es nicht, zumindest keinen, der den Auflagen entspreche. Oder aber, die Eigentümer wollten nicht vermieten. Deshalb will Landrat Markus Müller jetzt versuchen, kleinere Lösungen umzusetzen. Auf kleineren Plätzen könnte man Wohncontainer aufstellen. Auch mit der Kreishandwerkerschaft will er sich austauschen. Möglicherweise könnten Zimmerleute Unterkünfte in Modulbauweise erstellen, so die Idee. "Das wäre ein Weg, bei dem wir alle ein Stück weit mitnehmen – und niemand überfordern würden", hofft der Landrat. Sein Ziel sei es, den sozialen Frieden im Landkreis zu erhalten. Dennoch, so gehe es nicht weiter: "Wir brauchen pragmatische Lösungen, mehr Ressourcen, und auch eine gewisse Reduzierung bei der Zuteilung. Sonst fahren wir mit Ansage gegen die Wand."