Sintflutartige Regenfälle überfluten Teile von Cham

In Cham ist es am Freitag Vormittag zu heftigen Regenfällen gekommen, so dass Teile des Stadtgebiets überflutet wurden. Das teilt die Kreisbrandinspektion Cham mit.

Keller geflutet, Straßen und Bahngleise überschwemmt

Demnach seien gegen 9.45 Uhr teilweise mehr als 40 Liter Regen innerhalb kürzester Zeit niedergegangen. Keller wurden geflutet, Straßenzüge und Gebäude standen teilweise bis zu 30 Zentimeter unter Wasser. Durch die Wucht des Wassers wurden teilweise auch Gullydeckel ausgehoben und Bahngleise überschwemmt.

Neben den Regenschauern fielen auch etwa einen Zentimeter große Hagelkörner. Nach Auskunft der Feuerwehr könnte dies auch der Grund für die Überschwemmungen sein: Demnach könnten die Hagelkörner zum Teil die Kanalisation verstopft haben.

Feuerwehr war stundenlang im Einsatz

Bis in den Nachmittag hinein mussten rund 100 Feuerwehrmänner und -frauen zu 18 Einsatzstellen ausrücken und die Schäden beseitigen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Nach ersten Informationen soll es aber keine Verletzten geben.