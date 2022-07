> Unwetter zerstört Jugendzeltlager - Helfer brauchen Zelte

Ein Unwetter hat in Immenreuth in der nördlichen Oberpfalz ein bereits aufgebautes Kinder- und Jugendzeltlager zerstört, das am Freitag starten sollte. Nun suchen die ehrenamtlichen Helfer Ersatzzelte für ihr Mittelalter-Rollenspiel.