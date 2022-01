Artikel mit Audio-Inhalten

Silvesterböller im Kreis Passau reißt Mann eine Hand ab

Ein Mann ist in Sonnen im Kreis Passau durch einen Silvesterböller schwer verletzt worden. Er hatte am Sonntagabend den Kracher gezündet, so die Polizei. Dabei wurde dem Mann eine Hand abgerissen. Außerdem erlitt er eine schwere Augenverletzung.