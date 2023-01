Serie reißt nicht ab: Erneut Tankstelle in Passau überfallen

Fünf Überfälle in einem Jahr im Raum Passau

Hinweise auf den bewaffneten Räuber nehmen die Kripo Passau unter der Rufnummer 0851/9511-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zuletzt wurde in Passau Mitte November eine Tankstelle an der A3 überfallen. Der Täter ist auch hier noch flüchtig. Warum gerade geballt Tankstellen im Passauer Raum überfallen werden, ist unklar. Im September konnte die Polizei einen Erfolg verbuchen: Nach dem Überfall im August auf die Agip-Tankstelle, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Insgesamt gab es in und rund um Passau fünf Tankstellenüberfälle innerhalb des letzten Jahres.