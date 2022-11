Tankstelle an A3 bei Passau überfallen: Täter flüchtig

Am frühen Donnerstagmorgen ist die Tankstelle der Raststätte Donautal Ost an der A3 bei Passau überfallen worden.

Täter mit Handschuhen und Sturmhaube

Wie die Polizei mitteilt, betrat der unbekannte Täter gegen 4 Uhr die Tankstelle und bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer. Er nahm einen dreistelligen Eurobetrag aus der Kasse und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hofingerweg. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Der Räuber ist männlich, circa 165 bis 170cm groß und spricht mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, grauen Jeans, schwarzen Handschuhen und einer Sturmhaube.

Passau immer wieder Schauplatz für Tankstellenüberfälle

Hinweise nimmt jede Polizeidienstelle oder die Kriminalpolizei Passau unter 0851/9511-0 entgegen. In und rund um Passau hat es in der jüngeren Vergangenheit mehrere Tankstellenüberfälle gegeben. In zwei Fällen konnten Täter gefasst werden.