Sehr hohe Waldbrand-Gefahr in Mittelfranken

Ab dem heutigen Mittwoch sind über Mittelfranken erneut Flugzeuge zur Waldbeobachtung unterwegs. Wie die Regierung von Mittelfranken in Ansbach mitteilt, sollen die Flüge in den Nachmittagsstunden stattfinden, weil dann die Waldbrandgefahr durch die steigenden Temperaturen und die Freizeitaktivitäten der Bevölkerung am größten sei. Es fliegen ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Mittelfranken.

Luftbeobachter alarmieren im Brandfall die Feuerwehr

Nach den aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes herrscht am Mittwoch in weiten Teilen des Regierungsbezirks hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. An Bord des Beobachtungsflugzeugs befinden sich neben dem Piloten je eigens dafür ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr und der Forstbehörden. Sie suchen die Waldgebiete aus der Luft auf mögliche Brandgefahren hin ab. Wird ein Brand festgestellt, wird aus der Luft per Funk die Feuerwehr alarmiert und zur Brandstelle geleitet.

Sebalder Forst und Reichswald im Fokus

Besonders die gefährdeten Waldgebiete wie zum Beispiel der Sebalder Forst und Lorenzer Reichswald bei Nürnberg und auch das westliche Mittelfranken werden auf mögliche Rauchentwicklung kontrolliert. Gefährdet sind vor allem lichte Kiefernbestände und von der Bevölkerung stark besuchte Wälder in Ballungsgebieten.

Beobachtungsflüge haben festgelegte Route

Der Stützpunkt Schwabach der Luftrettungsstaffel übernimmt den Einsatz. Die Kontrollflüge haben eine festgelegte Route. Sie führt von Erlangen-Dechsendorf über Schnaittach, Hersbruck und Allersberg bis nach Pleinfeld. Von dort wird über Abenberg, Nürnberg-Moorenbrunn, Nürnberg-Buchenbühl und Erlangen-Tennenlohe, mit einer Schleife über Emskirchen, Wilhermsdorf, Heilsbronn und Windsbach wieder zum Ausgangspunkt zurückgeflogen.