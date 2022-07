Schwimmen mit Blick: Das Altensteiner Freibad in den Haßbergen

Im Freibad Altenstein ziehen Schwimmerinnen und Schwimmer gemächlich ihre Bahnen im 40 Meterbecken. 1973, also vor fast 50 Jahren, hatte die damals noch selbstständige Gemeinde Altenstein das Freibad gebaut. Für eine 50 Meterbahn war nicht genügend Platz, und bei 25 Metern waren sich die Verantwortlichen sicher, dass sie viel zu viel Schwimmfläche verschenken würden.

Eine Landschaft wie aus der Modelleisenbahn

Familien kommen mit ihren Kindern. Und die Preise sind unvergleichlich günstig. Drei Euro kostet eine Tageskarte. Kinder zahlen nur zwei Euro. Inklusive einem tollen Blick wie über eine Modelleisenbahnlandschaft: Da liegt Dorf Altenstein mit seiner Burgruine auf dem Bergrücken. Und darunter ist das Baunach- und Weisachtal mit seinen dahingewürfelten Dörfern zu sehen. "Man hat fast das Gefühl als würde man auf einem Berg schwimmen", sagt eine Besucherin. "Hier ist eine herrliche Aussicht, gemütlich, das hat was", meint ein Schwimmer.

Die Heizwärme kommt von den Wäldern ringsum

Geheizt wird das Bad auch, zumindest wenn es zu kalt ist. Die Heizwärme kommt quasi vom Holz aus den Wäldern ringsum, sagt Maroldsweisachs Bürgermeister Wolfram Thein: "Wir heizen hier nicht mit fossilen Brennstoffen sondern hängen an der Hackschnitzelmasse eines CVJM-Hauses mit dran." Das bedeute man heize mit Bio-Masse und dementsprechend sehe man sich anders als viele andere Freibäder in Bayern trotz drohendem Gas-Embargo gut aufgestellt.

Viele der Besucher sind so begeistert, dass sie sogar bis aus Coburg ins Altensteiner Freibad kommen. "Das Wasser hier ist wie Seide, also ganz toll", sagt eine Schwimmerin und eine andere Besucherin meint: "Ich hab noch nie so ein schönes Schwimmbad mit so einer Wasserqualität erlebt in den letzten Jahren."