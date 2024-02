Markthalle 2.0: Wie Lohr gegen Leerstände in der Stadt vorgeht

Die kleine Stadt Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart besticht durch ein malerisches Zentrum mit vielen Fachwerkfassaden, der Geist von Schneewittchen schwebt über den engen Gassen der Altstadt. Doch sobald sich der Blick nach unten senkt, etwa auf Höhe der Schaufenster, erblicken die Augen vor allem eines: gähnende Leere. Denn viele Geschäfte in der Lohrer Innenstadt stehen seit Jahren leer. Jetzt hat die Stadt einen der größten Leerstände im Herzen des Zentrums reaktiviert, um es wieder Leben mit Leben zu füllen. Auf 450 Quadratmetern erstreckt sich "Die Markthalle" im Erdgeschoss eines ehemaligen Supermarktes.

Mehr Aufenthaltsqualität statt klassischer Konsumtempel

"Wir sind keine klassische Markthalle, sondern wir wollen ein Ort für Aufenthaltsqualität sein, mitten am Lohrer Marktplatz", erklärt Projektleiterin Angelika Winkler von der Werbegemeinschaft Lohr im Gespräch mit BR24. Das Besondere sei, dass das Sortiment dabei immer wieder wechselt – etwa über das Aufstellen von Pop-Up-Ständen. Händler und Händlerinnen aus der Region können sich für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr in der Markthalle 2.0 einmieten und ihre Produkte und Waren dort verkaufen oder einfach nur präsentieren und die Markthalle als Showroom nutzen. Sei es ein Autohändler für E-Autos oder ein Möbelhändler, der seine Wohnaccessoires dort verkaufen will. Auch ein To-Go-Gastro-Bereich mit Sitzplätzen und einer öffentlichen, barrierefreien Toilette gehört dazu.

Bunter Mix aus allen Lebensbereichen

Die Angebotspalette in der Markthalle 2.0 reicht von Autos im Showroom, über Gewürze und Skateboards in Pop-Up-Stores, bis hin zu Mode und Biohofprodukten – alles in einem Raum mit fließendem Übergang. Abgerundet wird das Konzept durch Veranstaltungen wie After-Work-Partys oder Lesungen. Sogar ein Kino soll es geben, jeden ersten Samstag im Monat. Das hat in Lohr schon lange Zeit gefehlt, sagt Angelika Winkler: "Kino ist eine sehr preisintensive Veranstaltung, aber wir würden uns sehr freuen, wenn das Ganze reger angenommen wird. Und die Tickets können online und vor Ort gekauft werden."

Erlebnischarakter wird immer wichtiger

"Die Erwartungen der Menschen an eine Innenstadt sind gewachsen. Sie haben Ansprüche, sie wollen was erleben. Sie brauchen Aufenthaltsräume, um sich zu treffen", sagt Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbandes Bayern in Unterfranken zu BR24. Eine Markthalle wie die in Lohr biete die Chance, Wirtschaftsstandort zu bleiben plus weitere Bereiche zu öffnen, die Leben in die Stadt bringen – auch ohne zwangsweise etwas konsumieren zu müssen, so Wedde. Wichtig sei dabei, etwas "Neues" zu bieten, einen Mehrwert, der die Menschen wieder in die Innenstadt zieht. Die Markthalle sei ein tolles Konzept, das aufgehen könnte: "Die Männer schauen sich ein neues E-Auto an und die Frauen gehen Kleider shoppen." Er finde "Die Markthalle" total super, sagte er nach einem ersten Besuch.