Schwabens Betriebe suchen vergeblich Lehrlinge

Mit Beginn des neues Lehrjahrs sind in Schwaben noch über 5.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Statistisch gesehen gibt es pro Schulabgänger in Augsburg drei freie Lehrstellen, in Kempten und Memmingen sechs und in Donauwörth sogar sieben Stellen.